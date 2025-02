Predsednik Zveze koroških partizanov (ZKP) Milan Wutte: »Na naslednjem občnem zboru ZKP bom spet kandidiral«

Milan Wutte izhaja iz Urankove rodbine na Veselah. Poročen s Kukmanovo Tilko iz Male vasi, oče otrok Milana, Bojana in Mirjam ter stari oče vnuka Luke in vnukinje Alme. Njegov oče Janez Wutte-Luc (1918-2003) je bil v vojni med vodilnimi koroškimi partizani ter vrsto let predsednik Zveze koroških partizanov (ZKP). Leta 2014 postal predsednik ZKP njegov sin Milan.