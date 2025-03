Pred 80 leti so se pregnane koroškoslovenske družine vrnile na svoje domove: Kjer dom moj prazen zdaj stoji

To bi tudi jaz rada vedela. Od prehoda v leto 1937/38 pa do jeseni 1938 so potekale številne raziskave, ki jih je Maier-Kaibitsch sprožil kot deželni svetnik preko Heimat­bunda. Rezultati so se na koncu le delno ujemali s tistimi ljudmi, ki so bili dejansko prisilno izseljeni. Med prizadetimi niso bili zgolj lastniki, kar pomeni, da ukrep ni bil sprejet zgolj zaradi pridobivanja prostora za t. i. optante iz Kanalske doline. Med njimi so bili tudi najemniki, zakupniki in revni občani. Ta, zadnja skupina nakazuje, da se je lokalni trikotnik, ki je imel pri izbiri pravico odločanja, na ta način želel znebiti določenih bremen. Deloma so hoteli odstraniti tudi nezaželene konkurente. Tako so med prizadetimi tudi ljudje, ki se niso posebej izkazali z nacionalno-političnimi dejanji. V Vrbi so npr. izselili žensko, ki je bila po poreklu Poljakinja. Po drugi strani pa v nekaterih občinah po intervencijah županov ni bilo nobene prisilne izselitve.