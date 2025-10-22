Partizanski film: Iščejo statiste za ponazoritev demonstracije leta 1946

Gre za prostovoljno sodelovanje – igralske izkušnje niso potrebne. Prihod na snemanje je samostojen, alternativno pa bodo organizirani avtobusi iz Celovca in Ljubljane. Snemanje prizora demonstracije bo 10. novembra, od 8.00 do 16.00 v Kamniku v Sloveniji. Prijave zbirajo najkasneje do 27. oktobra: [email protected] (s podatki: ime in priimek, starost, e-mail in tel. številka). Prijavite se lahko tudi na spletu: forms.gle/RcXa7zC1AhPSY5Uc7