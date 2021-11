Otvoritev spominske plošče Angele Piskernik

V četrtek, 28. oktobra, je bila v Celovcu pri uršulinkah odkrita spominska plošča, posvečena doktorici Angeli Piskernik, ki se je pred 135 leti rodila v Lobniku pri Železni Kapli, umrla pa leta 1967 kot častna občanka Mestne občine Ljubljana.

Spominsko slovesnost v Celovcu sta organizirali Katoliška akcija Krške škofije in Iniciativa HLIPOVČNIK, slovesnost je moderirala Monika Novak Sabotnik, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel Trio Drava.

Na slovesnosti so spregovorili Peter Gstettner, škof Jožef Marketz, Veronika Ramsauer, koordinatorka prednice uršulink ter Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Svoje referate pa so predstavili še Brigitte Entner, Janez Stergar, ki je pokazal izseke dokumentarnega filma o Angeli Piskernik, ter Sonja Koschier, ki je na to temo predstavila predznanstveno delo svoje hčerke Zale.