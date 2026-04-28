Novice logo
Oj, mladost ti moja, kam odšla si, kje si

28.4.2026 Bistrica nad Pliberkom Feistritz ob Bleiburg Damijan Smrečnik
Kulturno prosvetno društvo Šmihel je v nedeljo, 26. aprila, vabilo na pohod po sledovih pregnanih slovenskih družin.
Levo: Milka Grebenjak, rojena Igerc, v pogovoru z Marico Kušej I Desno: Hanzej Igerc je pohodnike sprejel pri Ludrantu v Podkraju.

Milka Grebenjak (88), rojena Igerc, se je rodila pri Pavliču na Kotu pod Matjaževo Peco. Od nekdaj je rada pela. Njena najljubša pesem je »Zabučale gore«, ki se v drugi kitici nadaljuje z »Oj, mladost ti moja, kam si se zgubila? Kakor da bi kamen v vodo potopila.« Pričevanjem Milke Grebenjak smo  lahko prisluhnili minulo nedeljo, ko je KPD Šmihel vabilo na drugi pohod po sledeh pre­gnanih slovenskih družin, tokrat k petim domačijam v Podkraju in na Kotu. Kot v pesmi Zabučale gore se je tudi mladost Milke Grebenjak deloma zgubila, potem ko je prišel tisti usodni 15. april 1945. Milka je bila stara pet let, ko so njeno družino, starša Nežo in Toneja Igerc s petimi otroki izselili v taborišče Hesselberg. »Mama je pripravljala zajtrk, ko je po nas prišla SS,« se spominja Milka Grebenjak. Šele 25. julija 1945 je družina prišla nazaj domov, kjer so bili še ljudje, ki so med vojno živeli v Pavličevi hiši. »Ko smo prišli nazaj, sem z bratom nekaj časa ležala na tleh v skladiščnem prostoru  za krmo živali. Hiša, kmetija, vse je bilo prazno. Znova smo morali začeti. Bila sem zelo pridna in je šlo,« je dejala Milka Grebenjak. Je med zadnjimi še živimi pričami časa, ki še lahko spregovori o dogodkih pred več kot 80 leti. 

Udeleženca pohoda Štefan Domej in Andrej Wakounig z Vinkom Turkom in sestro Marijo, p. d. Šternom v Podkraju.

Okoli 40 udeležencev pohoda se je nato podalo še k štirim drugim domačijam pod Peco z enako oziroma podobno družinsko zgodovino pregona, in sicer h Šternu (družina Turk), Udrantu (družina Igrec), Gradišniku (družina Skutl) in Brdniku (družina Borotschnik).

Podžupan Vladimir Smrtnik in Paul Borotschnik, p. d. Brdnik, ki je spregovoril o usodi prednikov

Pri Brdniku je spregovoril bistriški podžupan Vladimir Smrtnik: »Žal se spominjanja bolj ali manj zavedajo naši društveniki in idealisti, manj pa javne institucije, kot so občina in dežela, ki se rade spominjajo 10. oktobra ali brambovskih dogodkov.« Smrtnik je spregovoril še o usodi lastne družine: medtem ko je stari oče umrl v Dachauu, je morala družina njegove mame še do leta 1956 zaradi manjkajočega pisnega testamenta čakati, da je domača hiša prešla v last hčerke lastnika, saj je oče v koncentracijskem taborišču to izjavil le ustno. Tako je bilo pri mnogih, da so po vrnitvi dolgo čakali na vrnitev od države ukradenega imetja.

Terezija Skutl, roj. Mahacek, p. d. Gradišnik(92)
PodkrajUnterort

Moja tašča mi je veliko pripovedovala o pregonu Gradišnikove družine, ona je bila ob pregonu stara 30 let in imela je trimesečnega dojenčka. V taborišču je bila priljubljena, ker se je dobro razumela z vodjem taborišča Schnei­derjem. V taborišču niso imeli kaj hrane in moj mož je z drugimi fanti šel h kmetom prosit za kruh. Vodja taborišča nas je kasneje tudi obiskal.

Silvo Jernej, predsednik KPD Šmihel o publikaciji
Šmihel pri PliberkuSt. Michael ob Bleiburg

Naša publikacija je posvečena 24 izseljenim družinam in civilnim žrtvam nacizma iz naše skupnosti. Znanstveni članki, intervjuji s pričami časa in potomci izseljenih družin, fotografije, arhivski viri ter osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne.

Predstavitev publikacije bo 7. maja ob 19.30 v farni dvorani, obogatena z video posnetki, besedo in glasbo.

