Odkritje spomenika v Šmihelu: Spominjanje je poslanstvo

Blažej (rojena Kušej) je po prireditvi povedala: »Zelo me veseli, da so postavili spomenik. Ob pol šestih zjutraj so prišli po nas. Oče je prosil, da bi mama, ki je bila zelo bolana lahko ostala doma. Vojak je odvrnil, da mora mama priti zraven, živa ali mrtva. Peljali so nas v taborišče v Žrelec. Mama je bila zelo bolana in s pomočjo zdravnika smo se lahko vrnili domov. Spali smo na slami. Spominjam se, da je vsakih par metrov stal vojak s puško in psom. Otroci smo se njih precej bali. Tedaj sem bila stara sedem let. Tedanji čas je bil težek. Moja velika želja danes pa je, da bi starši učili svoje otroke slovenko«