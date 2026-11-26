»Peršmanova domačija je kraj, na katerem zgodovina ni nekaj abstraktnega, temveč jo je zaradi usod ljudi in družin mogoče še danes neposredno začutiti in doživeti,« je ob kajži dejal deželni glavar Fellner in nadaljeval: »Hkrati ta kraj simbolizira tudi pogum, odpor ter zavzemanje za svobodo in človečnost. Odpor koroških Slovenk in Slovencev je pomembno prispeval k ponovni vzpostavitvi neodvisnosti Avstrije – za to velja koroškim Slovenkam in Slovencem najvišje priznanje in globoko spoštovanje. Kot deželni glavar si še posebej prizadevam, da se s konkretnimi dejanji soočimo s svojo zgodovinsko odgovornostjo. Danes ne ohranjamo le zgodovinske stavbe, temveč tudi živi spomin in z njim povezano zavezo za prihodnost: odločno se zavzemati za demokracijo, človekovo dostojanstvo in spoštljivo sožitje na Koroškem,« je ob kajži povedal deželni glavar Fellner.