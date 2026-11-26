Obnovo kajže je v celoti financiral podjetnik in investitor Hans-Peter Haselsteiner. Podjetnik se je skupaj s koroškim deželnim glavarjem Danielom Fellnerjem, županjo Železne Kaple-Bele Liso Lobnik, potomci družin Sadovnik in Kogoj, predstavniki društva Peršman ter Zveze koroških partizanov udeležil interne otvoritve poslopja. Za izvedbo celovite prenove je poskrbelo slovensko podjetje Belaj z Raven na Koroškem.
»Peršmanova domačija je kraj, na katerem zgodovina ni nekaj abstraktnega, temveč jo je zaradi usod ljudi in družin mogoče še danes neposredno začutiti in doživeti,« je ob kajži dejal deželni glavar Fellner in nadaljeval: »Hkrati ta kraj simbolizira tudi pogum, odpor ter zavzemanje za svobodo in človečnost. Odpor koroških Slovenk in Slovencev je pomembno prispeval k ponovni vzpostavitvi neodvisnosti Avstrije – za to velja koroškim Slovenkam in Slovencem najvišje priznanje in globoko spoštovanje. Kot deželni glavar si še posebej prizadevam, da se s konkretnimi dejanji soočimo s svojo zgodovinsko odgovornostjo. Danes ne ohranjamo le zgodovinske stavbe, temveč tudi živi spomin in z njim povezano zavezo za prihodnost: odločno se zavzemati za demokracijo, človekovo dostojanstvo in spoštljivo sožitje na Koroškem,« je ob kajži povedal deželni glavar Fellner.
Željam deželnega glavarja se je pridružil tudi globaški župan Bernard Sadovnik. »V prihodnje si želim, da Peršmanova domačija ostane kraj spomina, da se naše družinske zgodbe neha ideološko zlorabljati in da vsi postavljamo tisto, kar nas povezuje, pred tisto, kar nas ločuje. Vsi moramo prispevati k dobremu sožitju in povezanosti ter odločno zavrniti vsako obliko ekstremizma.« Društvo Peršman sta zastopala Markus Gönitzer in Eva Hartman, v imenu Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega upora je bil navzoč Milan Wutte.
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