Navzlic rastočemu antisemitizmu: Spomin na 9. november 1938 prepotreben

Znani astrijski zgodovinar Walter Manoschek je govoril o svoji knjigi »Vernichtet – avstrijski Judje in Judinje v getih generalnega guvernementa 1941-1942«, v kateri je na podlagi redkih ohranjenih dokumentov, v glavnem pisem, skušal orisati usodo nad devet tisoč Judov, ki so v letih 1941 in 1942 bili deportirani v 342 getov v generalni guberniji in nato v uničevalna taborišča, kjer so jih nacisti umorili ali pa so pomrli. Le redki so preživeli ta pekel.