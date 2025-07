Na poti spomina in solidarnosti

V nedeljo, 20. avgusta, sta Zveza koroških partizanov (ZKP) in SPD »Edinost« iz Pliberka pripravili 46. pohod na Komelj v spomin na padle borce Domnove čete ter Jurija Bojanoviča in Lipeja Kolenika-Stanka. Udeleženci so se poklonili tudi na pokopališču v Nonči vasi. Osrednja slovesnost pri spomeniku pri Cimprcu je potekala ob spremljavi MoPZ Foltej Hartman. Slavnostna govornica Ana Grilc je opozorila na nevarnosti sodobnih političnih zasukov in pozvala k ohranjanju spomina: »Zgodovina skupnosti ljudi povezuje. Prikliče nam pred oči, kaj smo dosegli, kaj smo pretrpeli in za kaj smo se skupaj borili.« Spomnila je na brutalnost nacističnega napada na Domnovo četo leta 1944 ter podčrtala posledice današnje asimilacijske politike: »Konec koncev je rezultat prisilne asimilacije isti kot rezultat fizičnega nasilja: uničenje naše skupnosti.« Grilc je poudarila, da je dediščina partizanskega boja več kot odpor, je tudi prizadevanje za pravičnost in enakopravnost. Zbrane je pozvala k solidarnosti: »‘Manjšinska vprašanja’ se nikoli ne bodo rešila z izničenjem manjšin.«