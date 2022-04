S predstavitvijo spominskih zapisov Ziljana Gabrijela Wuttija pod naslovom »Pasje kvatre« in z dnevnikom o izseljeništvu je dunajski Slovenski inštitut pričel lok prireditev, ki so namenjeni spominu na deportacijo aprila 1942. Valentin Sima, ki je skupaj z Brigitto Entner zbral, obdelal in objavil dnevniške zapise o dogodkih ob izselitvi 1942 – prva aretacija je bila že 1941 – je zelo natančno odkril ozadje in nastajanje tega dokumenta ter podal obširen pregled družbene, družinske in politične situacije pred deportacijo Wuttijevih 15. aprila 1942. Z izbranimi citati iz dnevnika je Sima posredoval vtise in doživetja v izseljeništvu v Frauenaurachu in o usodi rojakov in družin v taborišču. V živahni razpravi so se oglasile tudi številne prisotne rojakinje in rojaki iz Zilje, ki so s svojimi spomini ter doživetji prispevali dodatne, zanimive poglede na domače oz. rojstne kraje. Prvi prireditvi o dogodkih leta 1942 še pred veliko nočjo sledijo predavanje Tanje Goritschnig o naravnih in zgodovinskih zanimivostih v Rožu ter predstavitev delovanja in življenja slovenske skupnosti v Borovljah s posebnim poudarkom na deportaciji 14. aprila 1942.