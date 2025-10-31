Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Molk o evtanaziji je treba prekiniti

31.10.2025 Trnja vas Annabichl Franc Wakounig
Vsako leto za avstrijski državni praznik vabi Memorial Kärnten-Koroška na spominsko svečanost.
Polaganje vecev in spoštljiv molk ob spomeniku Foto: StadtKommunikation / Zangerle

Na pokopališču v Trnji vasi stoji dvojezični spomenik za žrtve za svobodno Avstrijo. Njegov pobudnik v 60. letih prejšnjega stoletja je bil bivši deželni glavar in jetnik v kacetu Dachau Ferdinand Wedenig, oblikoval pa ga je slikar Valentin Oman. Pred polaganjem vencev pri spomeniku za žrtve za svobodno Avstrijo sta v nedeljo, 26. 10., predsednik MKK Aleksander Petritz in Mirjam Zwitter-Šlemic opomnila na pomembne obletnice letošnjega spominskega leta in poudarila, da je bil koroškoslovenski partizanski upor edini vojaški in družbeni upor proti nacizmu na takratnih nemških, torej tudi današnjih avstrijskih tleh. Obsodila sta mazaški napad na dvojezične krajevne table in v zvezi s policijsko racijo pri Peršmanu zahtevala razkritje njenega ozadja. Celovški župan Christian Scheider in deželni glavar Peter Kaiser sta pozvala k zavzemanju za demokracijo in k budnosti pred pojavi in delovanjem nemškonacionalnih in skrajnih gibanj. Lucas Tschinkel, dijak gimnazije Ingeborg Bachmann, pa je dejal, da je zanj skrb za liberalno demokracijo zelo pomembna. Letošnja osrednja tematika spominjanja je bila evtanazija. Primarij in psihiater Herwig Oberlerchner se ji je približal iz zornega kota družinske zgodovine. Govor je posvetil svoji sorodnici Aloisii Oberlerchner, umorjeni v nacistični morilnici Hartheim pri Linzu, in deklici Agnes Bier iz Nemčije, ki so jo umorili v celovški gau-bolnišnici. V govoru je razgrnil grozovitost nacističnega sistema, ki je ljudi delil na življenja vredne in življenja nevredne, neglede na družinske ali druge vezi in je funkcioniral še dolgo po vojni. Deli njegove družine, stara mama in ded, sta bila vneta in do smrti zakrknjena nacista, pristojen zdravnik Oskar Kauffmann pa visok funkcionar v nacističnem zdravstvenem sistemu, po vojni pa vodja deželne bolnišnice in predsednik koroške zdravniške zbornice. Vse to so na Koroškem hoteli prekriti s kopreno pozabe. Edinole s prebojem tega kroga molka je mogoče presekati ta prikrivanja, je dejal govornik.

Iz rubrike preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt