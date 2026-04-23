Mladina proti pozabi na Dvojezični TAK

Organizatorka te večletne stalnice na DTAK, profesorica Mirjam Zwitter-Šlemic, je na prireditev v torek, 7. aprila, povabila gospo Katjo Sturm-Schnabl kot pričo časa, ki je v krogu dijakinj in dijakov tako na prireditvi v avli kot tudi v individualnem pogovoru pri pouku v razredu poročala o grozotah, ki jih je doživela kot šestleten otrok v času deportacije koroških Slovenk in Slovencev, ki se je začela 12. aprila 1942.