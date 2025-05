Mednarodna konferenca Kulture spominjanja – Kulture prikrivanja: »Največja manjšina tukaj smo asimilirani koroški Slovenci«

Leta 1962 rojeni psihiater Winkler je odraščal na zgornjem Koroškem v nemško-nacionalno usmerjeni očetovi družini z mamo, koroško Slovenko iz Roža, ki se je spričo okoliščin odpovedala svojemu maternemu jeziku. »Praded po očetovi strani je bil odlikovan v obrambnih bojih za Koroško, medtem ko je ded po materini strani v drugi svetovni vojni podpiral partizane v Rožu.Tako ali podobno družinsko konstelacijo lahko srečamo povsod po južnem Koroškem,« je prepričan Winkler. »Po drugi svetovni vojni je mamina družina zunaj dvojezične Koroške tajila svojo koroškoslovensko identiteto. Moja mama aktivno jezika ni predala naprej in je pretrgala vezi s svojo izvorno kulturo. V visoki starosti je mama dejala, da se je tako odločila, ker se je sramovala svoje kulture, pa tudi zato, ker se je bala, da bodo njeni otroci zaradi slovenskega jezika zasramovani, kot je bila ona. Sedemnajst let mi je bilo, ko sva bila z mamo v Piranu in sem se pri kosilu prvič zavedel, da moja mama tekoče govori v nekem drugem jeziku. Bil sem zelo začuden, kasneje pa sem dobil občutek, da mi nekaj manjka. Podal sem se na iskanje, v teku katerega sem spoznal koroške Slovence, ob njihovih kulturnih prireditvah sem začutil občutek domačnosti in bližine. To iskanje je trajalo desetletja, danes na vprašanje o svoji identiteti odgovarjam, da sem pripadnik največje manjšine na Koroškem, namreč asimiliranih koroških Slovencev.«