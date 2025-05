Madžarski proces proti storilcu poboja pri Peršmanu: »Laž je, da masaker ni razjasnjen«

Soočen z očitki celovškega tožilstva je Marton zanikal svojo udeležbo pri pokolu na Peršmanovi domačiji, a mu tožilstvo v Budimpešti ni verjelo. Aprila 1949 je bil Sandor Marton zaradi udeležbe pri vojnih zločinih obsojen na doživljenjski zapor s prisilnim delom. Pravobranilec je vložil ugovor proti obsodbi, nakar ta ni bila več pravnomočna. Madžarsko prizivno sodišče je februarja 1950 razveljavilo obsodbo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje na prvi stopnji. Maja 1950 je bil Sandor Marton v zadevi Peršman ponovno spoznan za krivega, kazen pa mu je bila znižana na 15 let ječe. Pravobranilec se je pritožil tudi na to razsodbo, leta 1951 je zadeva pristala na madžarskem Vrhovnem sodišču. To je razsodilo, da je bil proces na prvi stopnji korektno izpeljan. Sandor Marton v ječi preživel osem let, leta 1955 je vložil prošnjo za pomilostitev, skliceval se je na mladostno nepremišljenost. Madžarsko pravosodno ministrstvo je pomilostitev zavrnilo, a je bil leta 1956 Sandor Marton predčasno izpuščen iz zapora.