Kulturno prosvetno društvo Šmihel vabi 17. maja na odkritje: Šmihel bo dobil spomenik za žrtve nacizma

Tudi v Šmihelu so bili koroški Slovenci pregnani s svojih domačij, so duhovniki, kulturniki in pokončni ljudje doživeli grozote koncentracijskih taborišč in zaporov, nekateri so postali žrtve evtanazije. Vsi ti ljudje so oblikovali kraj s svojim delom in življenjem. Njihove sledi so ostale zabrisane.