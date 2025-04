KPD Šmihel je vabilo na spominski pohod: K domačijam pregnanih družin

Udeleženci spominskega pohoda so se minulo nedeljo najprej srečali na Bistrici v Werkhofu, po domače Svečevi domačiji. Pohodnike je po­zdravil predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej, o zgodovini hiše pa sta spregovorila Thomas Silbroth in Ulrike Wagner, od leta 2016 lastnika hiše in upravljalca tamkajšnje hiše za goste. Domačija je bila do leta 1936 v lasti družine Kraut, ki je bila leta 1942 med pregnanimi družinami z Bistrice. V času gospodarske krize v 30. letih 20. stoletja je velika kmetija prišla v gospodarske stiske, Krautovi so izgubili lastništvo. Po priključitvi Avstrije nemškemu Rajhu je lastnik domačije po ovinkih postal SS-ovec Sepp Welz, vodja puča nacionalsocialistov v Wolfsbergu julija 1934. Dobil jo je za nizko ceno. Leta 1940 so domačijo preimenovali v Petzenhof. Krautovi so se po vojni vrnili, ni jim pa uspelo, da bi spet postali lastniki domačije. Hiša je prišla v lastništvo Welzovega sina Huberta. V hiši so kasneje proizvajali mesne konzerve, nekaj časa je tam delovala založba Pleschke. »Zgodba hiše in družine Kraut je naju zelo ganila,« sta povedala zdajšnja lastnika Werkhofa, ki nameravata zgodovino hiše v kratkem objaviti za javnost.