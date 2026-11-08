Kdo so bile žrtve nacizma iz Pliberka?

Do leta 2020 v Pliberku ni bilo spomenika za žrtve nacizma iz slovenske narodne skupnosti s strani občine. Takega so postavili leta 2020, ko je bil ob mrliški vežici odprt spominski park, kjer stojita še spomenika za padle vojake prve in druge svetovne vojne ter Koroških prostovoljnih strelcev.
Zgodovinarka Brigitte Entner je ob nastanku tega spomenika zbrala imena žrtev nacističnega nasilja iz občine Pliberk. Svoja življenja so med leti 1941 in 1945 izgubili Stefan Breznik starejši iz Pliberka, Alojz Bricmann iz Pliberka, Urbanus Broman iz Šmarjete pri Libučah, Rudolf Debrodl iz Komlja, Franc Glinik iz Šmarjete pri Pliberku, Matevž Hartmann iz Spodnjih Libuč, Johann Jelen iz Zgornjih Libuč, Alojz Kolenik iz Nonče vasi, Leopold Kosmač s Komlja, Franc Alojz Mehsner iz Šmarjete pri Pliberku, Franc Milavec z Breg, Andrej Močilnik iz Spodnjih Libuč, Janez Močilnik iz Spodnjih Libuč, Franciscus Obertautsch iz Zgornjih Libuč, Franc Opetnik iz Doba, Rudolf Petrač iz Šmarjete pri Pliberku, Johann Podlesnik iz Šmarjete pri Pliberku, Karl Potočnik iz Grabelj, Valentin Pototschnik iz Grabelj, Josef Sačen s Komeljskega Vrha, Alexius Sailer s Komeljskega Vrha, Thomas Christian Schliehsar iz Šmarjete pri Pliberku, Paul Sekalo iz Šmarjete pri Pliberku, Matevž Sirnik iz Zgornjih Libuč, Bartholomäus Stropnik s Komeljskega Vrha, Franz Visočnik iz Šmarjete pri Pliberku, Johan Vrtnik iz Čirkovč, Peter Zalesnik iz Belšaka in Mirko Zdovc iz Lokovice. Njihove življenjske poti so se končale na različnih krajih: v koncentracijskih taboriščih Mauthausen, Dachau in Buchenwald, v zaporih, na krajih usmrtitev ali v domačem okolju. Najmlajši med njimi je bil Mirko Zdovc, rojen leta 1927, ki je umrl leta 1944. Star je bil komaj 16 ali 17 let. Najstarejši je bil Matevž Hartmann, rojen leta 1870, ki je umrl leta 1943 v taborišču Eichstätt, star 73 let.
Kot piše Brigitte Entner, je med žrtvami nacističnega programa evtanazije iz Pliberka in okolice pet oseb: Johann Borovtschnik, Matthäus Krajnc, Ida Schmauzer, Martha Wodiunig in Johanna Witternik, poročena Hait. Vsi so bili med letoma 1940 in 1941 umorjeni v gradu Hartheim v Zgornji Avstriji, enem glavnih prizorišč nacističnega programa sistematičnega ubijanja ljudi z oviranostmi in duševnimi boleznimi.
Z območja današnje občine Pliberk je bilo po podatkih Brigitte Entner pregnanih 11 slovenskih družin, skupaj 54 oseb. Med njimi sta bila brata Andrej in Janez Močilnik iz Libuč, ki sta bila aprila 1942 skupaj s 74-letno materjo Marijo, bratoma Ignacem in Josefom ter Josefovo družino prisilno izseljena in nastanjena v taborišču Hesselberg. Brata sta morala opravljati delovno obveznost v tovarnah Bosch v kraju Stammheim pri Stuttgartu. Pozimi 1944/45 sta v Stammheimu delala le še Andrej in Janez. Zaradi velike oddaljenosti od taborišča Hesselberg sta prenočevala v Stammheimu. 28. januarja 1945 sta tam malo pred 21. uro izgubila življenje med bombardiranjem.
Kot je zapisala zgodovinarka Brigitte Entner, je bilo med drugo svetovno vojno z območja današnje občine Pliberk prisilno izseljenih 11 slovenskih družin, skupaj 54 ljudi. Družine iz Pliberka, Libuč, Rut, z Blata in iz Čirkovč so bile deportirane v razna taborišča, med drugim v Hesselberg, Rehnitz, Eichstätt, Frauenaurach in Schwarzenberg.
V prisilno izseljenih družinah so se v taboriščih rodili štirje otroci: Stanko Čik (1943), Johann Hartmann (1942), Anton Močilnik (1943) in Albert Kropivnik (1944). V taboriščih sta umrla Matevž Hartmann (13. novembra 1943) in Johann Jelen starejši (11. novembra 1944). Andrej in Janez Močilnik sta življenje izgubila 28. januarja 1945 med bombardiranjem v kraju Stammheim pri Stuttgartu.
Seznam 11 med vojno pregnanih družin z območja današnje občine Pliberk:
1. Družina Breznik – Pliberk, Altes Bräuhaus (4 osebe): Maria, Stefan, Christian in Cäcilia.
2. Družina Čik – Spodnje Libuče, po domače Kušej (5 oseb): Alois, Theresia, Alois in Hermann; peti član ni zanesljivo identificiran.
3. Družina Hartmann – Spodnje Libuče, (7 oseb): Matevž, Theresia, Johann, Theresia, Amalia, Maria in Elisabeth Susuk.
4. Družina Jelen – Zgornje Libuče, po domače Volina (5 oseb): Johann, Maria, Johanna, Stanislaus in Franz.
5. Družina Močilnik (Andreas) – Spodnje Libuče, po domače Močivnik (4 osebe): Andreas, Maria, Johann in Ignac.
6. Družina Močilnik (Josef) – Spodnje Libuče, po domače Mežnar-Slanič (5 oseb): Josef, Amalia, Stefan, Paul in Johann.
7. Družina Ovnič – Spodnje Libuče, po domače Povoden (2 osebi): Valentin in Antonia.
8. Družina Kropivnik – Rute, po domače Schranz (3 osebe): Helene, Josef in Mirko.
9. Družina Vavti – Rute, po domače Vavti (9 oseb): Josef, Maria, Marai, Stanislaus, Theresia, Isidor, Ottilie, ena neznana oseba in Johanna.
10. Družina Milač – Blato, po domače Prenar (7 oseb): Alois, Anna, Maria, Dorothea, Johann, Franziska in Kristine.
11. Družina Lombar – Čirkovče (3 osebe): Anton, Elise in Emilie.
VIR: BRIGITTE ENTNER
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