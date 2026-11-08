Kdo so bile žrtve nacizma iz Pliberka?

Zgodovinarka Brigitte Entner je ob nastanku tega spomenika zbrala imena žrtev nacističnega nasilja iz občine Pliberk. Svoja življenja so med leti 1941 in 1945 izgubili Stefan Breznik starejši iz Pliberka, Alojz Bricmann iz Pliberka, Urbanus Broman iz Šmarjete pri Libučah, Rudolf Debrodl iz Komlja, Franc Glinik iz Šmarjete pri Pliberku, Matevž Hartmann iz Spodnjih Libuč, Johann Jelen iz Zgornjih Libuč, Alojz Kolenik iz Nonče vasi, Leopold Kosmač s Komlja, Franc Alojz Mehsner iz Šmarjete pri Pliberku, Franc Milavec z Breg, Andrej Močilnik iz Spodnjih Libuč, Janez Močilnik iz Spodnjih Libuč, Franciscus Ober­tautsch iz Zgornjih Libuč, Franc Opetnik iz Doba, Rudolf Petrač iz Šmarjete pri Pliberku, Johann Podlesnik iz Šmarjete pri Pliberku, Karl Potočnik iz Grabelj, Valentin Pototschnik iz Grabelj, Josef Sačen s Komeljskega Vrha, Alexius Sailer s Komeljskega Vrha, Thomas Christian Schliehsar iz Šmarjete pri Pliberku, Paul Sekalo iz Šmarjete pri Pliberku, Matevž Sirnik iz Zgornjih Libuč, Bartholomäus Stropnik s Komeljskega Vrha, Franz Visočnik iz Šmarjete pri Pliberku, Johan Vrtnik iz Čirkovč, Peter Zalesnik iz Belšaka in Mirko Zdovc iz Lokovice. Njihove življenjske poti so se končale na različnih krajih: v koncentracijskih taboriščih Mauthausen, Dachau in Buchenwald, v zaporih, na krajih usmrtitev ali v domačem okolju. Najmlajši med njimi je bil Mirko Zdovc, rojen leta 1927, ki je umrl leta 1944. Star je bil komaj 16 ali 17 let. Najstarejši je bil Matevž Hartmann, rojen leta 1870, ki je umrl leta 1943 v taborišču Eichstätt, star 73 let.