Iz domačih vasi v taborišče smrti Mauthausen

Elena Messner, Slavnostna govornica

Dunaj Wien

O ženskem odporu na ozemljih vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so jih okupirali nacistična

Nemčija in njeni zavezniki, se v Nemčiji in Avstriji komaj razpravlja. To še posebno velja za

odpor v Jugoslaviji, ki po njenem razpadu izginja iz evropskega spomina. In vendar se je prav tam, tako kot na Koroškem, razvilo ogromno odporniško gibanje, ki se je uspešno

zoperstavilo rasističnemu, fašističnemu, antisemitskemu in izkoriščevalskemu nasilju ter

osvobodilo svojo med okupatorji razkosano državo. Tu je sodelovalo blizu dva milijona

žensk. Aktivne so bile kot borke, pri preskrbi, v saniteti in v komunikaciji. Borile pa so se tudi s pomočjo umetnosti, z vsemi sredstvi, mediji in materiali, ki so jih imele na voljo.

Njihov odpor se je izražal v različnih oblikah, v likovni umetnosti, literaturi, fotografiji, tekstilu, glasbi in gledališču. Produkcija avantgardnih umetnic je obstajala poleg umetniških produkcij samoukinj in polpismenih kmetic ter delavk, ki so se šele med osvobodilnim bojem naučile brati, pisati, muzicirati ali sodelovati v gledaliških igrah. Umetniško ustvarjanje ni bilo le sredstvo izražanja, temveč hkrati akt duhovne, čustvene in moralne samouveljavitve, tako individualne kot kolektivne. Umetnost je bila vir političnega in kulturnega izobraževanja, prostor (samo)mobilizacije, sredstvo za soočanje z metafizičnimi vprašanji človekove eksistence, za žalovanje in predelavo travm. Izražala pa je tudi željo po življenju in pričakovanje miru sredi vseprisotnega, množičnega nasilja in terorja, ki ga je prinesla vojna. Bila je prostor upanja.

Partizanska umetnost ni bila le antifašistična, temveč tudi emancipacijska: njeno jedro

je bilo prepričanje, da ima vsak človek pravico in sposobnost, da se umetniško izraža. V tem

smislu smo tudi organizirali razstavo Partizan★ke Art. Razstava – in tudi vsako obeleženje

dneva osvoboditve, vsaka akcija ZKP – se bori proti še vedno močnim revizionistom, ki marginalizirajo partizanski odpor in pozabljajo, difamirajo, banalizirajo ali potiskajo v pozabo ženski odpor in njegovo umetnost.