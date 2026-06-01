Iz domačih vasi v taborišče smrti Mauthausen

Okoli 40 koroških Slovenk in Slovencev se je 9. maja v organizaciji Zveze koroških partizanov z avtobusom peljalo na Dunaj, kjer so se udeležili spominske proslave ob dnevu osvoboditve. Klub slovenskih študentov na Dunaju (KSŠŠD), Dunajsko združenje avstrijskih antifašistov, odpornikov in žrtev fašizma (KZ-Verband/VdA Wien) ter Zveza koroških partizanov so že petič povabili na slovesnost pri spomeniku jugoslovanskim partizanom.
Po prihodu na Dunaj so udeleženci presedli v okrašeni tramvaj in se skupaj odpeljali do centralnega pokopališča. Slovesnost ob spomeniku sta pevsko oblikovala zbor KSŠŠD pod vodstvom Gabriela Pasterka in Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka, ki ga vodi Martin Kušej. Spregovorili so deželni sekretar KZ-Verband Dunaj Mathias Lichtenwagner, predstavnica KSŠŠD Mira Gabriel, predsednik ZKP Nikolaj Orasche ter slavnostna govornica Elena Messner. Mathias Lichtenwagner je med drugim spomnil, da so spomenik odkrili 9. maja 1986, pred štiridesetimi leti. Pod spomenikom je pokopanih 80 jugoslovanskih vojnih ujetnikov; kot piše na spominski tabli, pa obeležje spominja tudi na 1022 borcev, ki so med letoma 1941 in 1945 padli na ozemlju Republike Avstrije.
Udeleženci s Koroškega so se 10. maja udeležili še spominske slovesnosti ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Mauthausen, ki se je je letos udeležilo okoli 13.000 ljudi. Vence so položili pri spomeniku Republike Slovenije ter pri obeležju v spomin žrtvam koroških Slovencev, kjer sta zazveneli tudi pesmi »Marija, pomagaj nam sleherni čas« in »Pihljaj, vetrič«. Obeh dogodkov se je udeležila tudi Katja Sturm-Schnabl. Kot otrok je bila skupaj z družino deportirana v koncentracijsko taborišče v Nemčiji. Njeno osem let staro sestro Veri je v taborišču umoril zdravnik.
Udeležil sem se izleta in spominskih proslav, ker se mi zdi pomembno, da se spominjamo, kaj so naši predniki morali pretrpeti zaradi svoje materinščine, slovenščine, in pripadnosti slovenskemu narodu. Zelo važno je tudi, da bodo naši otroci in potomci to kulturo spominjanja ohranili.
Spomini so živi, vsako noč, tega se ne znebiš. Hudo je, ker ni veliko zanimanja, da bi o tem govoril. Danes me skrbi, da fašizem napreduje globalno. Da ima velesila ZDA, nekoč zgled demokracije, vodjo, ki je čisti fašist. To me resno skrbi. Mladim bi povedala, da si naj pridobijo znanja in izobrazbe, da si bodo lahko ustvarili lastno mnenje in ne bodo žrtev propagande.
O ženskem odporu na ozemljih vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so jih okupirali nacistična
Nemčija in njeni zavezniki, se v Nemčiji in Avstriji komaj razpravlja. To še posebno velja za
odpor v Jugoslaviji, ki po njenem razpadu izginja iz evropskega spomina. In vendar se je prav tam, tako kot na Koroškem, razvilo ogromno odporniško gibanje, ki se je uspešno
zoperstavilo rasističnemu, fašističnemu, antisemitskemu in izkoriščevalskemu nasilju ter
osvobodilo svojo med okupatorji razkosano državo. Tu je sodelovalo blizu dva milijona
žensk. Aktivne so bile kot borke, pri preskrbi, v saniteti in v komunikaciji. Borile pa so se tudi s pomočjo umetnosti, z vsemi sredstvi, mediji in materiali, ki so jih imele na voljo.
Njihov odpor se je izražal v različnih oblikah, v likovni umetnosti, literaturi, fotografiji, tekstilu, glasbi in gledališču. Produkcija avantgardnih umetnic je obstajala poleg umetniških produkcij samoukinj in polpismenih kmetic ter delavk, ki so se šele med osvobodilnim bojem naučile brati, pisati, muzicirati ali sodelovati v gledaliških igrah. Umetniško ustvarjanje ni bilo le sredstvo izražanja, temveč hkrati akt duhovne, čustvene in moralne samouveljavitve, tako individualne kot kolektivne. Umetnost je bila vir političnega in kulturnega izobraževanja, prostor (samo)mobilizacije, sredstvo za soočanje z metafizičnimi vprašanji človekove eksistence, za žalovanje in predelavo travm. Izražala pa je tudi željo po življenju in pričakovanje miru sredi vseprisotnega, množičnega nasilja in terorja, ki ga je prinesla vojna. Bila je prostor upanja.
Partizanska umetnost ni bila le antifašistična, temveč tudi emancipacijska: njeno jedro
je bilo prepričanje, da ima vsak človek pravico in sposobnost, da se umetniško izraža. V tem
smislu smo tudi organizirali razstavo Partizan★ke Art. Razstava – in tudi vsako obeleženje
dneva osvoboditve, vsaka akcija ZKP – se bori proti še vedno močnim revizionistom, ki marginalizirajo partizanski odpor in pozabljajo, difamirajo, banalizirajo ali potiskajo v pozabo ženski odpor in njegovo umetnost.
»V mojih mislih je upor
v mojem srcu je upor
v mojih udih je upor
moje življenje je upor
še moja smrt je upor«
Ste že pomislili, zakaj?
Ne, tega še niste, ker bi sicer vedeli, da sem med vami.
Danes se tu poklanjamo spominu na okoli 1000 upornic in upornikov, ki so se pridružili odporu, prepričani, da lahko le solidarno, združeni v tovarištvu in enakosti, premagajo nacifašizem, ki je ogrožal vse naše narode. To je bilo njihovo vodilo, ki je še vedno živo. Žal nekdanje zlo spet dviga glavo. Zato ne smemo molčati, ljudem je treba vrniti zaupanje v upor, v solidaren upor proti desnemu ekstremizmu. Svoboda vsem ljudem!
Iz rubrike Galerije preberite tudi