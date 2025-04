Fare Pliberk, Šmihel in Vogrče v 18. stoletju: Vstajenje življenja prednikov

Popis leta 1754 in zbirka »Družine ...«

Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila štetje in popis prebivalstva na celotnem ozemlju takratnega avstrijskega cesarstva. Ta popis je zajel tudi prebivalstvo slovenskih dežel, med njimi tudi današnjo avstrijsko Koroško s Podjuno in Rožem. Tri podjunske fare in pet rožanskih far so bile v času popisa del ljubljanske nadškofije. Popis so izvajali večinoma domači župniki, ki so imena podjunskih in rožanskih družin, poklice, velikost posesti in starost družinskih članov v pisavi gotici zapisovali v latinščini in nemščini. Nadškofijski arhiv v Ljubljani v okviru t. i. kapiteljskega arhiva med drugim hrani 75 izvirnih rokopisnih pol iz podjunjskih in rožanskih far, zajetih v popisu. Na podatkih tega popisa, zbranih v slovenskih deželah nekdanje habsburške monarhije, temelji zbirka »Družine …«, ki je pod vodstvom pokojnega slovenskega pravnika in politika Lovra Sturma začela izhajati leta 2016. Doslej je skupaj s knjigo »Družine avstrijske Koroške in Bele Peči v 18. stoletju« v zbirki izšlo šest knjig, naslednja, 7. knjiga zbirke, bo obravnavala družine na slovenskem Štajerskem.