Dvojezičnost ob dnevu spomenika

Pri pokopališki kapeli družine Janežič v Podrožci iz leta 1903, ohranjeni v ruševinah, so se spomnili okoli 2000 delavcev, ki so med letoma 1901 in 1906 gradili predor med Podrožco in Jesenicami, umrlo jih je okoli 200. Pri kapeli jih je pokopanih 22, večina je pokopanih na pokopališču v Šentjakobu. Teodor Domej pa je osvetlil zgodovino kraja in kapelice z arhivskimi podatki, predvsem je opozoril na družbene spremembe zaradi gradnje.