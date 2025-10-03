Novice logo
Dvojezičnost ob dnevu spomenika

3.10.2025 Loče Latschach am Faaker See
Dan Spomenika | Namen je od vsega začetka prikazati širši publiki, kaj vse Urad za spomeniško varstvo s svojim delovanjem ščiti in ohranja.
O prvi zaključeni fazi obnove je po sveti maši, ki jo je oblikoval cerkveni zbor, spregovoril deželni konservator Gorazd Živkovič (na sliki na levi).

Ob dnevu spomenika, ki je bil letos v nedeljo, 28. septembra, sta v farni cerkvi v Ločah deželni konservator Gorazd Živkovič in Simon Trießnig predstavila zgodovino in posebnosti mogočne baročne cerkve svetega Urha v Ločah s šestimi stranskimi oltarji, ki jih obnavljajo.

Pri pokopališki kapeli družine Janežič v Podrožci iz leta 1903, ohranjeni v ruševinah, so se spomnili okoli 2000 delavcev, ki so med letoma 1901 in 1906 gradili predor med Podrožco in Jesenicami, umrlo jih je okoli 200. Pri kapeli jih je pokopanih 22, večina je pokopanih na pokopališču v Šentjakobu. Teodor Domej pa je osvetlil zgodovino kraja in kapelice z arhivskimi podatki, predvsem je opozoril na družbene spremembe zaradi gradnje.

Po prazgodovinski naselbini na umetno ustvarjenih terasah na grebenu Gracarce je vodil arheolog Martin Fera. Višek prireditve je bila rekonstrukcija romanske kadilnice v originalni tehniki iz 12. stoletja.

