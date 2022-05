Minuli petek, 29. aprila, so se v Selah spomnili trinajstih koroških Slovencev in Slovenke iz Sel, Železne Kaple in Borovelj, ki so bili v 29. aprila 1943 v Sivi hiši na Dunaju obglavljeni in v Selah pokopani. Hkrati so se v Selah spomnili tudi pregona koroških Slovenk in Slovencev pred 80. leti

Z mašo v farni cerkvi se je začela spominska prireditev ob obletnici pregona in obglavljenja trinajsterice izpod Košute. Maševal je župnik Elmar Augustin. Priprošnje so brali mladi člani selske gledališke šole, mašo pa so sooblikovale tudi prvoobhajanke. Zapel je zbor PD Sele pod vodstvom Romana Verdela. Imena leta 1942 nasilno pregnanih Selank in Selanov sta prebrala Miran Kelih in Romina Urbantschitsch.

Sledil je poklon žrtvam, nato polaganje vencev in blagoslov pred vhodom v staro selsko cerkev. Župnik Elmar Augustin je zaprosil za moč, da se bomo za vrednote, ki so jih posredovali predniki, tudi danes pripravljeni žrtvovati. Povedal je, da je nam potrebna pokončnost, da ne bomo klonili pred pritiski, ki smo jim izpostavljeni. Zaprosil je za pomoč pri tem, da ljubimo to, kar je naše, in spoštujemo tisto, kar je tuje.

Zapel je zbor PD Sele, Martin Dovjak pa je prebral pretresljivo Dunajsko balado (Siva hiša) Janka Messnerja.

Miran Kelih, Romina Urbantschitsch in prvoobhajanke

Svečanost se je nadaljevala v farnem domu, kjer je bil na sporedu prikaz štirih filmov z vsebino, posvečeno vojnim in predvojnim dogodkom, predstavila pa jih je Anja Oraže. Prvi je bil film avtorice Ajde Sticker »Vermessung – Meritev I Šentjakob 1938«, ki priča o tem, kako so nacisti leta 1938 izmerili in fotografirali po kriterijih vede o rasah 80 odstotkov prebivalcev Šentjakoba. Film »Sanje« se vsebinsko posveča obglavljeni trinajsterici žrtev iz Sel in okolice, ki sta ga leta 2002 zasnovali in posneli Milena Olip ter Nadja Wakounig. Sledil je prikaz kratkega dokumentarnega filma o pregonu koroških Slovenk in Slovencev »Zapisani sledovi spomina«, ki ga je leta 2012 pripravila Ajda Sticker. Nazadnje je sledil film Šest desetletij pozabe s pričevanji Mici in Neži Olip o času v taborišču. Leta 2005 ju je intervjuvala Milena Olip.