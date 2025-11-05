Slavnostni govornik prireditve je bil umetnik in arhitekt Karl Vouk. V svojem govoru je razmišljal o enakopravnosti, človekovih pravicah, jeziku in političnih razmerjih med Slovenci in Avstrijci. Posebej je poudaril pomen slovenskih kulturnih društev, ki po njegovih besedah ohranjajo kulturno zavest in povezanost: »Pravzaprav so društva tista, ki držijo pokonci našo kulturo.« Poleg tega je spomnil na gradnjo kulturnih domov po 2. svetovni vojni ter osvetlil zgodovinsko dimenzijo slovenskega boja za prostor in jezik – od postavitve Prešernovega spomenika v Ljubljani leta 1905 do sodobnih izzivov z dvojezičnimi napisi. Ob tem je omenil projekt Valentina Omana, ki je želel dokumentirati slovenska krajevna imena na Koroškem, ter opozoril na žalostno dejstvo, da je v Celovcu le 11 ulic poimenovanih po Slovencih, 12. ulica pa je bila dodana šele leta 2022 v obliki Urban-Jarnik-Brücke na južnem robu mesta. Vouk je svoj nagovor zaključil z mislijo svojega nekdanjega učitelja Jožeta Wakouniga: »Če nas ne bo, ne bo slovenščine.«