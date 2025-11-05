Posebno so se poklonili spominu na partizana Karla Kluna - Marka iz Gorenje vasi pri dolenjski Ribnici, ki je novembra 1944 padel na Rutah pri Bistrici nad Pliberkom v bližini Biceljnove kmetije. Star je bil komaj 18 let. Kot komunistični mladinski aktivist se je prostovoljno podal na nevarno nalogo organiziranja mladine v boju proti nacizmu na Koroškem.
Prvi je zbrane nagovoril predsednik Zveze koroških partizanov (ZKP) Milan Wutte. Spomnil je na policijsko racijo pri Peršmanu, ki so jo doživeli mladi udeleženci antifašističnega tabora, in na obtožbe, da so ekstremisti. Mlade je pohvalil za njihovo delo in pogum ter napovedal organizacijo novega antifašističnega tabora v prihodnjem letu. Med govorci je bil tudi poslanec državnega zbora Republike Slovenije iz stranke Gibanje Svoboda Rastislav Vrečko. Pozval je k večji strpnosti v družbi, zlasti v luči nedavnih dogodkov, in poudaril pomen spomina, da se preteklost ne bi ponovila.
Slavnostni govornik prireditve je bil umetnik in arhitekt Karl Vouk. V svojem govoru je razmišljal o enakopravnosti, človekovih pravicah, jeziku in političnih razmerjih med Slovenci in Avstrijci. Posebej je poudaril pomen slovenskih kulturnih društev, ki po njegovih besedah ohranjajo kulturno zavest in povezanost: »Pravzaprav so društva tista, ki držijo pokonci našo kulturo.« Poleg tega je spomnil na gradnjo kulturnih domov po 2. svetovni vojni ter osvetlil zgodovinsko dimenzijo slovenskega boja za prostor in jezik – od postavitve Prešernovega spomenika v Ljubljani leta 1905 do sodobnih izzivov z dvojezičnimi napisi. Ob tem je omenil projekt Valentina Omana, ki je želel dokumentirati slovenska krajevna imena na Koroškem, ter opozoril na žalostno dejstvo, da je v Celovcu le 11 ulic poimenovanih po Slovencih, 12. ulica pa je bila dodana šele leta 2022 v obliki Urban-Jarnik-Brücke na južnem robu mesta. Vouk je svoj nagovor zaključil z mislijo svojega nekdanjega učitelja Jožeta Wakouniga: »Če nas ne bo, ne bo slovenščine.«
Vsi Koroški Slovenci smo lahko izredno ponosni na našo mladino, študente in klub na Dunaju. Predsednik ZKP Milan Wutte
Sledilo je recitiranje pesmi Karla Destovnika – Kajuha, ki jih je prebral Matejo Ogris, in govor predsednika KPD Šmihel Silva Jerneja. Nikolaj Orasche, ki je vodil skozi slovesnost, je zaključil prireditev z besedami: »Vsak naš korak, vsaka beseda, vsaka gesta šteje. Zato danes ne le žalujemo, temveč vztrajamo. Vztrajamo v spominu, v resnici, v solidarnosti.«
Dogodek sta glasbeno obogatila Mešani pevski zbor Gorotan in Društvo godba na pihala Šmihel. Med častnimi gosti so bili mdr. generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant-Slobodjanac, podpredsednica Zveze slovenskih žena Mojca Koletnik ter podpredsednik Slovenske gospodarske zveze Feliks Wieser.
