Borbeni spomin na osvoboditev

Mirko Oraže je občinstvo pozdravil z besedami, da je »spominska kultura ravnanje posameznika in družbe s preteklostjo in njeno zgodovino, ki je bistvena za identiteto in oblikovanje prihodnosti. Spominjanje je odgovornost za prihodnost, ki naj nas spravi do razmišljanja o miru, demokraciji in človečnosti, pa tudi o vizijah za prihodnost.« Nato je na slovesnosti ob 80-letnici osvoboditve izpod nacionalsocializma spregovorila domačinka, igralka in pisateljica Rezka Kanzian, ki živi v Gradcu, izhaja pa iz Ocjanove rodbine. V govoru se je naslonila na biografije rožeških žrtev nacionalsocializma, ki jim je društvo Rožek se spominja leta 2011 postavilo spomenik pred cerkvijo. »32012 je Jožef, 58912 pa je Valentin. Jožef je v taborišču, Valentin je v taborišču, v varstvenem priporu, več ne izvemo. Jožef je tesar iz Male Gore, Valentin sin sedlarskega mojstra iz Podhuma, umrla sta v Dachauu in Lublinu.«
Od leta 2008 Ženski pevski zbor Kombinat prepeva pesmi upora z vsega sveta. Večina pesmi je podložena z ritmom marša, na oder so pevke prikorakale ob petju Hej, brigade. Kot so povedale v Rožeku, globoko verjamejo, da svet »z domala že pozabljenimi vrednotami, kot so solidarnost, srčnost, socialna pravičnost, tovarištvo in pogum, lahko naredimo znosnejšega in lepšega«. Na vprašanje, kaj zanjo pomeni antifašizem, je pevka Mateja z Vrhnike odgovorila: »Boj za svobodo in za pravice, upor proti rasizmu, homofobiji, zgodovinskemu revizionizmu, krčenju pravic celih skupin ljudi, proti ščuvanju po socialnih omrežjih, gre za širok spekter stališč.«
Društvo Rožek se spominja je po postavitvi spomenika rožeškim žrtvam dolgo počivalo, saj je do letošnjega sobotnega koncerta leta 2021 pripravilo edino branje Anice Wurm-Olip. Predsednik društva Mirko Oraže je občinski svetnik Rožeške liste. »Ko smo postavili spomenik, smo rekli, da mora biti kak povod za naše prireditve, saj smo se morali veliko pogovarjati, da smo sploh ustvarili pozitivno vzdušje v Rožeku. Ob desetletnici društva je brala Anica Wurm-Olip, drugače kakega povoda ni bilo. Koncert v okviru spominskega leta smo organizirali s podporo dežele.«
