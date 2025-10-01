Borbeni spomin na osvoboditev

Mirko Oraže je občinstvo pozdravil z besedami, da je »spominska kultura ravnanje posameznika in družbe s preteklostjo in njeno zgodovino, ki je bistvena za identiteto in oblikovanje prihodnosti. Spominjanje je odgovornost za prihodnost, ki naj nas spravi do razmišljanja o miru, demokraciji in človečnosti, pa tudi o vizijah za prihodnost.« Nato je na slovesnosti ob 80-letnici osvoboditve izpod nacionalsocializma spregovorila domačinka, igralka in pisateljica Rezka Kanzian, ki živi v Gradcu, izhaja pa iz Ocjanove rodbine. V govoru se je naslonila na biografije rožeških žrtev nacionalsocializma, ki jim je društvo Rožek se spominja leta 2011 postavilo spomenik pred cerkvijo. »32012 je Jožef, 58912 pa je Valentin. Jožef je v taborišču, Valentin je v taborišču, v varstvenem priporu, več ne izvemo. Jožef je tesar iz Male Gore, Valentin sin sedlarskega mojstra iz Podhuma, umrla sta v Dachauu in Lublinu.«