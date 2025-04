Antifa kamp Kärnten/Koroška: Nagrajen projekt antifašističnega aktivizma

Ustanovljena je bila po osvoboditvi Avstrije leta 1945. KZ-Verband/VdA dejavno zastopa interese žrtev fašizma iz obdobja 1933–1945 v skladu z Zakonom o zaščiti žrtev (OFG), sodeluje pri komemoracijah in ohranjanju zgodovinskega spomina ter se zavzema za boj proti neofašizmu in desničarskemu ekstremizmu. Spominsko nagrado Ernsta Kirchwegerja podeljujejo za antifašistično in sistemsko kritično izobraževalno delo, ki ga opravljajo mladi ali je namenjeno mladim. Ob 55. obletnici Kirchwegerjeve smrti se je dunajska sekcija Zveze odločila ustanoviti to nagrado, poimenovano po njem. Ernst Kirchweger je bil 31. marca 1965 med demonstracijami smrtno ranjen, potem ko ga je napadel desničarski skrajnež, ki je skandiral fašistična gesla. Tudi letos bodo na Koroškem organizirali Antifa kamp, ki bo od 24. do 29. 7. 2025. Več informacij organizatorji razkrivajo na svoji novi spletni strani: antifacamp-koroska.at