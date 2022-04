V zgodnjih jutranjih urah se je 14. aprila 1942 začel prvi val pregona koroških Slovenk in Slovencev. Ženske, moški in otroci so bili deportirani v taborišča v Nemčijo. 108 nekdanjih pregnank in pregnancev živi še danes. Ob letošnji 80-letnici pregona smo pripravili posebno tematsko prilogo, ki jo najdete v velikonočni številki Novic. Priloga vsebuje spomine in pričevanja deportiranih oseb.

Priloga ob 80-letnici pregona

Opravičilo koroškega deželnega glavarja Kaiserja



V četrtek, 14. aprila, se je koroški deželni glavar Peter Kaiser v sporočilu za javnost opravičil koroškim Slovenkam in Slovencem:

„Vsem pregnanim koroškim Slovenkam in Slovencem se iz dna srca opravičujem za strašne grozote, ki so jih morali pretrpeti. Opravičujem se tudi njihovim družinam in narodni skupnosti – svojim slovensko govorečim rojakinjam in rojakom.“



Kaiser bo »storil vse, kar je v njegovi moči, da se kaj takega nikdar več ne bo več zgodilo.« Deželni glavar se je ob tem zahvalil Zvezi slovenskih pregnancev (ZSP) za njihovo »dragoceno delo na področju kulture spominjanja.«