27. januar Mednarodni dan holokavsta: Sovraštvo postaja družbeno sprejemljivo

V nedeljo, 26. januarja, je v Domu umetnikov v Celovcu bila že trinajsta spominska matineja za mednarodni dan holokavsta, na katero sta vabila Komite Mauthausen Kärnten/Koroška in mesto Celovec. Predsednik komiteja Manfred Morokutti je opozoril na dolgo zgodovino sovraštva proti Judom, ki so ga na Koroškem spretno zlorabljale in gojile antisemitske in nemškonacionalne združbe in ki je svoj višek doseglo pod nacisti. Zdaj se to sovraštvo spet pojavlja in postaja družbeno sprejemljivo.