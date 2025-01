12. januar 1945–12. januar 2025: 80 let od nasilne smrti desetih žrtev nacizma

Roland Freisler, zloglasni sodnik-krvnik, je kot predsednik berlinskega folksgerihtshofa trikrat prišel na Koroško in osebno predsedoval procesom proti upornikom in upornicam proti nacizmu in za svobodo. Vselej je zapustil krvavo rihto in sled. Prvič je sejal smrt aprila 1943 proti trinajsterici »sämtlich Slowenen« iz občin Borovlje, Sele in Železna Kapla, ki je bila obglavljena 29. aprila 1943 na Dunaju, drugič je sejal smrt jeseni 1944 v procesu proti upornikom iz okolice Beljaka. Osmerica, med njimi tudi Hrvat in koroški Slovenec, je bila v Gradcu obglavljena 23. decembra 1944. Tretjič in zadnjič in komaj dobra dva tedna zatem, pa je sejal smrt 6. januarja 1945, ko je na smrt obsodil deseterico skupine »Käfer«, med njimi Ročičjakove in Mičejeve. Izredno velik delež koroških Slovenk in Slovencev med Freislerjevimi žrtvami tudi potrjuje, da smo Slovenci dali izjemen doprinos k osvoboditvi dežele in države izpod tiranije nacističnega režima. Roland Freisler je vigredi 1943 v Münchnu na smrt obsodil tudi člane skupine Scholl (Bela vrtnica) in poleti 1944 obtožence za atentat na Hitlerja 20. julija 1944.