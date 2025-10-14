10. oktober v Borovljah: Natečaj za vključujoč spomenik

Ti se še vedno pogosto organizirajo v sodelovanju z lokalnimi politiki. Žal se mnogi udeleženci očitno ne zavedajo, da so te »tradicije« zelo problematične: označujejo se ozemlja, slavijo se meje, ohranjajo se stare sovražne podobe in izmišljajo se nove. In preprosto se še naprej utrjujejo napačni podatki. Na primer, da je Koroška s plebiscitom ostala »svobodna in nedeljiva« ... Vendar je bil in je slogan o »svobodi Koroške« od nekdaj nemški nacionalistični bojni izraz. To je slogan, ki je okoli 10. oktobra postal »običajen« kot mnoge druge stvari na Koroškem.