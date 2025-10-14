Novice logo
10. oktober v Borovljah: Natečaj za vključujoč spomenik

14.10.2025 Borovlje Ferlach Novice
Mnogi ljudje, ki živijo na južnem Koroškem, bodo tudi letos na predvečer 10. oktobra kot samoumevno sodelovali na »pohodih z baklami« in shodih t. i. »domovinskih združenj«.
Napis pred hišo Wuttijevih, ki ga je občina postavila 9. oktobra 2022.

Ti se še vedno pogosto organizirajo v sodelovanju z lokalnimi politiki. Žal se mnogi udeleženci očitno ne zavedajo, da so te »tradicije« zelo problematične: označujejo se ozemlja, slavijo se meje, ohranjajo se stare sovražne podobe in izmišljajo se nove. In preprosto se še naprej utrjujejo napačni podatki. Na primer, da je Koroška s plebiscitom ostala »svobodna in nedeljiva« ... Vendar je bil in je slogan o »svobodi Koroške« od nekdaj nemški nacionalistični bojni izraz. To je slogan, ki je okoli 10. oktobra postal »običajen« kot mnoge druge stvari na Koroškem.

Hiša na naslovu Kindergartengasse 5 v Borovljah, pred katero stoji napis občine, je bila več desetletij zatočišče germanizacije dvojezičnega juga Koroške in je neposredno povezana z jezikovno asimilacijo, tako organizator natečaja Daniel Wutti. 

Daniel Wutti; Foto: PH Kärnten

V okviru natečaja idej, ki ga financira dežela Koroška v »letu spominjanja 2025«, so koroški državljani in osebe, ki imajo stik s Koroško, zdaj povabljeni, da razmislijo, kako bi lahko ta »spomenik svobodi Koroške« postal vključujoč in odprt.

Nekaj idej v zvezi s tem bi lahko bilo:

• Stalna kreativna umetniška intervencija na zasebnem zemljišču neposredno za spomenikom (ki stoji na javnem pločniku). Zasebno zemljišče bi za to dejansko ponujalo vse možnosti ...

• Dodaten tekst v slovenščini z dodatno tablo? 

• Nov spomenik za sedanjo »spominsko ploščo«, posvečen približno 30 slovensko govorečim družinam puškarjev iz Borovelj, ki so morali takoj po plebiscitu leta 1920 zapustiti svojo domovino? 

Možnosti je veliko. Prepričani smo, da bodo prispevki prinesli veliko potenciala kreativnih idej! Svoje ideje pošljite do 26. oktobra 2025 na [email protected] v pisni ali grafični obliki. Žirija bo izbrala zmagovalce. Na voljo je 3 x 300 €! Za razpis sta odgovorna dr. Daniel Wutti in AK/delovni krožek Freiheit-Svoboda Ferlach/Borovlje. 

