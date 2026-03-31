Kljub nekoliko hladnemu vremenu se je zbralo veliko število vernikov, ki so s skupno molitvijo in petjem ustvarili zbrano in spoštljivo vzdušje. Križev pot k sveti Luciji tako ostaja pomemben del duhovnega in kulturnega življenja slovenske skupnosti v občini Suha ter lep primer žive tradicije, ki jo domačini skrbno ohranjajo že več kot 30 let.