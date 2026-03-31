Križev pot je vodil dekan Ivan Olip. Molitve in postaje so potekale od Kanaufevega križa do cerkve, petje pa je vodil Jokej Logar, predsednik društva. Poseben pomen dogodku daje ohranjanje starih molitev in cerkvenih pesmi v slovenskem jeziku, ki se prenašajo iz roda v rod.
Kljub nekoliko hladnemu vremenu se je zbralo veliko število vernikov, ki so s skupno molitvijo in petjem ustvarili zbrano in spoštljivo vzdušje. Križev pot k sveti Luciji tako ostaja pomemben del duhovnega in kulturnega življenja slovenske skupnosti v občini Suha ter lep primer žive tradicije, ki jo domačini skrbno ohranjajo že več kot 30 let.
