Križev pot k sveti Luciji

31.3.2026 Dob Aich Novice
Katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka že več kot tri desetletja ohranja lepo in globoko zakoreninjeno tradicijo križevega pota v cerkve občine Suha. Tudi letos so se številni verniki zbrali na poti k cerkvi svete Lucije, ki spada pod žvabeško faro.
Foto: Rosina Katz-Logar

Križev pot je vodil dekan Ivan Olip. Molitve in postaje so potekale od Kanaufevega križa do cerkve, petje pa je vodil Jokej Logar, predsednik društva. Poseben pomen dogodku daje ohranjanje starih molitev in cerkvenih pesmi v slovenskem jeziku, ki se prenašajo iz roda v rod.

Kljub nekoliko hladnemu vremenu se je zbralo veliko število vernikov, ki so s skupno molitvijo in petjem ustvarili zbrano in spoštljivo vzdušje. Križev pot k sveti Luciji tako ostaja pomemben del duhovnega in kulturnega življenja slovenske skupnosti v občini Suha ter lep primer žive tradicije, ki jo domačini skrbno ohranjajo že več kot 30 let.

