Peter Kaiser, Janko Ferk, Beate Prettner in Sara Schaar; Foto: LPD Kärnten/Bauer

Avstrijski zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je podelil avstrijski častni križ za znanost in umetnost pisatelju Janku Ferku. Častni križ je na slovesni podelitvi 15. julija v dvorani zrcal v Celovcu predal koroški deželni glavar Peter Kaiser. Glasbeno je prireditev, na kateri so odlikovali šest zasluženih osebnosti, olepšal Quintett Oisternig. Avstrijski častni križ se podeluje za zasluge na področju znanosti in umetnosti.