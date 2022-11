V letošnjem letu 2022 je Katoliško prosvetno društvo Planina Sele pripravilo sklop prireditev in z njimi obeležilo 120-letnico organiziranega kulturnega delovanja. Višek jubilejnega leta s slavnostno prireditvijo in predstavitvijo društvene dejavnosti v vsej svoji raznolikosti in razgibanosti bo na sporedu 20. novembra, ob 14.30, v farnem domu v Selah.

KPD Planina Sele je bilo ustanovljeno leta 1902 kot tamburaško društvo, prvi predsednik pa je bil Valentin Hribernik, po domače »Mali Žnidar«. Sedanja predsednica društva Milena Olip je nasledila Pavli Čertov, ki je bila prva ženska na krmilu društva in ga je vodila kar 25 let.

Kakšen program ste pripravili za praznovanje 120-letnice?

Milena Olip: Videli bomo vse generacije društvenikov, velik del sporeda pa bo posvečen otrokom in mladini. Na selskem odru se bodo predstavili s petjem, plesom in izseki iz gledaliških predstav. Nastopila bo tudi LŠ Sele, ki je že desetletja dolgo reden in zvest gost prireditev KPD Planina Sele. To velja tudi za MePZ PD Sele in za posebno gostjo prireditve, Severo Gjurin, ki je v preteklosti že večkrat sodelovala z našim društvom in nas z njo povezujejo tudi prijateljske vezi.

Kakšna je starostna struktura društvenikov?

Najmlajši aktivni člani društva so otroci, ki hodijo v gledališko šolo, najstarejši društveniki pa so seveda bistveno starejši. Naša velika želja je, da bi neglede na starost bilo kulturno udejstvovanje in reden in zavesten obisk kulturnih prireditev bistven del življenja prav vseh – kajti človek dela kulturo in kultura dela človeka. Sicer pa ima društvo številne obraze in hvaležna sem za veliko ekipo, ki zavzeto in z veliko vnemo v jubilejnem letu in tudi sicer pripravlja prireditve KPD Planina Sele.