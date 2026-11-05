KPD Drava vabi k Obnarju na »Originalen koroški večer«

Tokrat bo prireditev imela še posebej privlačno atrakcijo: poleg pevskih skupin Mlada Podjuna, Oktet Suha, PIS (Pevskoinstrumentalna skupina) in skupine Sanje ter kantavtorja Pepeja Kropa bodo predstavili tudi knjigo pod naslovom »Žvandrej in Pepej«.
Knjiga avtorjev Lenarta Katza, priljubljenega kolumnista prej pri Našem tedniku, sedaj pri Novicah, in Pepeja Kropa je izšla pri Mohorjevi. Na platnicah piše: »Lenart Katz in Pepej Krop, upokojena pedagoga, učitelja, pevca in kulturnika, nas s to posebno knjigo povabita na nenavadno bralno pustolovščino. Medtem ko Pepej pripoveduje o doživetjih prisrčnega in ravno prav navihanega fanta, o tem, kako so pred šestdesetimi leti otroci odraščali in kako so doživljali svet, Lienej oziroma Žvandrej v podjunskem narečju razmišlja o različnih (narodno)političnih, kulturnih in še kakšnih vprašanjih in nas velikokrat pripelja do ugotovitve: prav ima - seveda z nasmeškom na ustih.« Hkrati pa pomeni knjiga za Lenarta Katza najlepše darilo, ki si ga je sam dal ob svoji 80-letnici, ki jo bo obhajal v ponedeljek, 16. novembra.
Knjiga je opremljena z duhovitimi ilustracijami Sama Jenčiča in posnetki v pliberškem narečju. Uvodne besede je napisal predsednik KPD Drava Jokej Logar.
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