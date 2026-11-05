KPD Drava vabi k Obnarju na »Originalen koroški večer«

Knjiga avtorjev Lenarta Katza, priljubljenega kolumnista prej pri Našem tedniku, sedaj pri Novicah, in Pepeja Kropa je izšla pri Mohorjevi. Na platnicah piše: »Lenart Katz in Pepej Krop, upokojena pedagoga, učitelja, pevca in kulturnika, nas s to posebno knjigo povabita na nenavadno bralno pustolovščino. Medtem ko Pepej pripoveduje o doživetjih prisrčnega in ravno prav navihanega fanta, o tem, kako so pred šestdesetimi leti otroci odraščali in kako so doživljali svet, Lienej oziroma Žvandrej v podjunskem narečju razmišlja o različnih (narodno)političnih, kulturnih in še kakšnih vprašanjih in nas velikokrat pripelja do ugotovitve: prav ima - seveda z nasmeškom na ustih.« Hkrati pa pomeni knjiga za Lenarta Katza najlepše darilo, ki si ga je sam dal ob svoji 80-letnici, ki jo bo obhajal v ponedeljek, 16. novembra.