V petek, 24. februarja, je Katoliško prosvetno društvo Drava pod geslom »Križ Kraž« vabilo v žvabeško Hišo kulture na postno in kreativno delavnico za otroke. Tam so otroci čas posta doživeli kot pripravo na pomlad in praznik velike noči.

Udeležence dobro obiskane delavnice je najprej pričakal interaktivni glasbeni utrinek pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch. Nadaljnja točka je bila izdelava lesenega križa pod mentorstvom Vide Logar, Christine Meklin-Sumnitsch in Victorie Meklin. Izdelavo velikonočnih in vigrednih okraskov so vodile Olga in Mia Lutnik ter Susi Kolenik. »Zelo ponosni smo na našo ekipo pedagoginj, ki je z veliko empatije in kreativnosti zmožna otrokom v slovenščini približati teme, povezane z vero,« pravi predsednik KDP Drava, Jokej Logar. Po njegovih besedah so bili otroci zelo navdušeni nad smiselno, kreativno, poučno in starosti primerno zaposlitvijo.

Nadaljnji prireditvi v Hiši kulture v Žvabeku sta gostovanje predstave Frankenštajn (10. marec, gostujejo Lutke Mladje) in otvoritev razstave s Suhe izvirajoče slikarke Annemarie Pechtl-Skubl (14. aprila). 19. marca KPD Drava prisrčno vabi na tradicionalni križev pot v farno cerkev v Žvabeku.