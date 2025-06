Koroški muzej je od obnovitve bolj odprt za slovenščino: »Hinschaun! Poglejmo!« po slovensko

Razstava že na začetku vzbudi zanimanje gledalca s posnetimi intervjuji potomcev, ki spregovorijo o usodi svojih prednikov v vojnem času, o dilemah, ki so jih morali prestajati, in komentirajo, kako družinsko in narodno zgodovino doživljajo sami. Na dan pride marsikaj, od zgodb o deportaciji do razdeljenosti prebivalstva, ki je ostalo doma – nekateri so se hrabro borili kot partizani, za nekatere pa je partizanstvo pomenilo komunizem in s tem nasprotovanje lastnim verskim prepričanjem, kar jih je zadrževalo, da bi se priključili odporu. Spet drugi spregovorijo o tem, da so se kot koroški Slovenci počutili dva­krat zavrnjene – od Avstrije, ki jih je s svojo politiko diskriminirala ter preganjala, in od Slovenije, ki jim ni priskočila na pomoč. Na te zgodbe se nato navežejo zgodovinska dejstva o delovnih taboriščih v Wolfsbergu in Špitalu ob Dravi. Razstava korak za korakom odstira pogled na vojno zgodovino na Koroškem ter v drugih okupiranih državah.