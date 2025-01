Koroški muzej bo imel letos osem razstav: Globaški muzej pod streho koroškega muzeja 

»Muzej bo odslej zunanja postaja koroškega muzeja. Še naprej bo v lasti občine Globasnica, obratovanje pa prevzema koroški muzej. To daje muzeju čisto drugo vrednoto, saj smo v vključeni v vseh programih,« poudarja župan Globasnice Bernard Sadovnik. Tudi osebje bo plačal koroški muzej, poudarja Sadovnik. Razpis za delovno mesto je objavljen na spletni strani muzeja in je odprt do nedelje, 9. februarja 2025. Da koroški muzej prevzema globaškega, je postalo znano že leta 2023, uradno pa je zdaj tako daleč. Muzej bo prva podružnica koroškega muzeja v okraju Velikovec. Novi podružnici bosta še t. i. Vrata v demokracijo na celovškem deželnem dvoru ter hiša pisateljice Ingeborg Bachmann v Celovcu.