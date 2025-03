Koroški kulturni dnevi v Ljubljani: Koroški Slovenci v Ljubljani

Janez Stergar: Lahko rečem zgolj, da zgodovina organiziranja KKD v Ljubljani še ni napisana in da bo oštevilčenje šele z arhivskimi dokumenti, fotografijami in članki treba uskladiti s spomini posameznikov. Zato KKZ, SPZ in naš Klub – torej glavni organizatorji – za letošnje kulturne dni ne trdimo, da so triindvajseti. Nekateri v vodstvu ljubljanskega Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva pa menijo drugače ...