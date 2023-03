Koroška poje že enainpetdeset let

Krščanska kulturna zveza je v nedeljo, 12. marca, vabila v celovški Dom glasbe na tradicionalni koncert Koroška poje. V okviru koncerta so predstavili novo spletno pesmarico, ki vsebuje pribl. 500 pesmi, in sicer narodne, ponarodele, pa tudi duhovne. Spletna pesmarica nosi naslov Venec slovenskih, njen idejni oče pa je Stanko Polzer. Nastopali so MePZ Danica (Šentprimož), MePZ Peca (Globasnica), Kvartet OisterniX (Zahomec), Vokalna skupina Lipa (Velikovec), Trio Drava (Borovlje), mladi akzent (Ledince), Dekliški zbor 1. letnika Škofijske klasične gimnazije (Ljubljana) in Moški zbor Mirko Filej (Gorica). Več informacij in povezava do nove aplikacije »Venec slovenskih«: novice.at/venecslovenskih