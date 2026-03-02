Koroška poje letos pod geslom: Ko glas žensk postane zgodba

Pevsko revijo, ki jo KKZ organizira od leta 1972, bo letos na dan žena in tematsko posvečena ženskam v glasbi in širšem kulturnem prostoru. Ideja za letošnji koncert je nastala že maja lani, zasnovali sta jo Kristina Sturm in Barbara Rutar. Režijo bo prevzela Lara Vouk, koncert pa bo moderirala glasbenica Valentina Inzko Fink. Organizacijski del sta uskladili Gitti Neuwersch in Zalka Kelih, pri pripravi in izvedbi koncerta pa sodeluje celotna ekipa Krščanske kulturne zveze. Rdeča nit koncerta izhaja iz dejstva, da ženske spremljajo posameznika skozi vse življenjsko obdobje – kot matere, žene, vzgojiteljice, učiteljice ter kot ustvarjalke in nosilke kulturnega življenja. Na odru bodo nastopili zbori pod vodstvom žensk ali pa bodo izvajali dela skladateljic.