Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Koroška poje letos pod geslom: Ko glas žensk postane zgodba

2.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Krščanska kulturna zveza (KKZ) bo v nedeljo, 8. marca, ob 16. uri v Domu glasbe v Celovcu pripravila tradicionalni osrednji koncert Koroška poje.
Nastopala bo vokalna skupina Oktakord.

Pevsko revijo, ki jo KKZ organizira od leta 1972, bo letos na dan žena in tematsko posvečena ženskam v glasbi in širšem kulturnem prostoru. Ideja za letošnji koncert je nastala že maja lani, zasnovali sta jo Kristina Sturm in Barbara Rutar. Režijo bo prevzela Lara Vouk, koncert pa bo moderirala glasbenica Valentina Inzko Fink. Organizacijski del sta uskladili Gitti Neuwersch in Zalka Kelih, pri pripravi in izvedbi koncerta pa sodeluje celotna ekipa Krščanske kulturne zveze. Rdeča nit koncerta izhaja iz dejstva, da ženske spremljajo posameznika skozi vse življenjsko obdobje – kot matere, žene, vzgojiteljice, učiteljice ter kot ustvarjalke in nosilke kulturnega življenja. Na odru bodo nastopili zbori pod vodstvom žensk ali pa bodo izvajali dela skladateljic.

Nastopala bo tudi Lara Rutar s skupino Shifting Roots.

V okviru sporeda bodo predstavili tudi 33 kratkih videoportretov žensk, dejavnih na glasbeni sceni, ki bodo z besedami in razmišljanji osvetlile svoje delo v kulturi. »Nekaj kart je še, priporočamo pa, da karte prej rezervirate,« pravi Gitti Neuwersch. Na odru bodo nastopili skupina akzent iz Ledinc, MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka, Vokalna skupina Oktakord, Kvartet Ave iz Bilčovsa, Projektni zbor KKZ Mladina poje, Mladinski zbor/Jugendchor Oisternig z Bistrice na Zilji, Vokalna skupina Tambula iz Celovca, Lara Rutar & Shifting Roots iz Celovca, Komorni zbor Limbar iz Slovenije in Fantje izpod grmade s Primorskega v Italiji.

Iz rubrike Kultura preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt