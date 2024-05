16 govornikov in govornic bo dalo poglobljene vpoglede v svoje delovanje in predstavilo ideje na področju umetne inteligence, podnebja, bioetike, podjetništva in inovacij. Konferenca bo v soboto, 8. junija v celovški Messeareni.

»Hočemo prinesti svet na Koroško in Koroško v svet,« pravi Matej Čertov, ki je del organizacijske ekipe TEDx in blagajnik društva, ki organizira konferenco. Tam letos nastopa 16 govornikov in govornic na teme umetna inteligenca, podnebje, bioetika, podjetništvo in inovacije. Konference pa ne sestavljajo samo govori. Predstavljajo se podjetja, mladi podjetniki z novimi idejami in iniciative. Odgovornost za ta del konference ima Marina Hedenik, ki je tajnica društva TEDxKlagenfurt. Važna je tudi izmenjava, poudarja Hedenik.

Hedenik in Čertov poznata ljudi, ki jih je obisk konference tako navdihnil, da so potem ubrali novo poklicno pot ali pa je sledila večja sprememba v življenju.

V Celovcu bodo letos nastopili regionalni in mednarodni govorniki. Med govorniki bo na primer Zala Pušnik, babica iz Celovca, ali pa znanstvenik De Kai iz Hong Konga, ki je izumil in zgradil prvi svetovni spletni prevajalnik jezikov na svetovni ravni. Kot edino pravilo velja, da govori v angleščini ne smejo biti daljši od 18 minut. Kogar zanimajo najboljši kratki govori in govori iz preteklih let, jih bo našel na You­Tubu, seveda ne samo govorov s celovške konference, temveč najboljše iz 3000 vsakoletnih konferenc TEDx, ki potekajo po vsem svetu.

Začetki prireditve so bili pred osmimi leti v SGZ Mladina, podmladku Slovenske gospodarske zveze, pravi Čertov.

Vstopnica za celodnevni spored, jed in pijačo stane 85 evrov, za študente 55 evrov. Ker se organizatorji zavedajo, da je za mnoge tudi to preveč in ker želijo prireditev narediti čim bolj dostopno, pa imajo tudi brezplačne vstopnice. Te lahko prejmejo osebe, ki opravijo dobro delo, nekaj socialno koristnega in če organizatorje o tem obvestijo. Možna je pomoč v centru za starejše ali pa v zavetišču za živali, čiščenje javnega prostora ali ustvarjanje hotela za zuželke.

Dan pred konferenco bodo delavnice za šole, mdr. sodelujejo dijaki Dvojezične zvezne trgovske akademije.

Vstopnice in več informacij o prireditvi so na spletni strani tedxklagenfurt.com.