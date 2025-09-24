Konferenca Gemeinsam/Skupno 2025: Predšolska vzgoja v objektivu

Kot obljublja Mohorjeva, bodo na konferenci strokovnjaki iz znanosti, pedagogike, uprave in politike podali zamisli, izmenjali izkušnje in odprli nova obzorja. Na zaključni okrogli mizi naj bi se poglobilo razumevanje pomena zgodnjega jezikovnega spodbujanja in doseženih rezultatov konference ter razpravljalo o možnih ukrepih. Zaključni del programa je sobotni pohod na Brško planino, kjer bodo udeleženci v pogovoru z domačini spoznali ziljsko narečje ter doživeli pokrajino, zgodovino in večjezičnost regije.