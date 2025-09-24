Konferenca Gemeinsam/Skupno 2025: Predšolska vzgoja v objektivu

Letos konferenca nosi naslov »Predšolsko izobraževanje kot temelj jezika«. Namenjena je vprašanju, kako pomembno je dvojezično predšolsko izobraževanje za krepitev in aktivno rabo maternega jezika – s posebnim poudarkom na slovenskem jeziku na Koroškem.
Kot obljublja Mohorjeva, bodo na konferenci strokovnjaki iz znanosti, pedagogike, uprave in politike podali zamisli, izmenjali izkušnje in odprli nova obzorja. Na zaključni okrogli mizi naj bi se poglobilo razumevanje pomena zgodnjega jezikovnega spodbujanja in doseženih rezultatov konference ter razpravljalo o možnih ukrepih. Zaključni del programa je sobotni pohod na Brško planino, kjer bodo udeleženci v pogovoru z domačini spoznali ziljsko narečje ter doživeli pokrajino, zgodovino in večjezičnost regije.
Dogodek je del projekta LINGUA, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija–Avstrija 2021–2027 ter od dežele Koroške.
V četrtek so na vrsti dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Samostanske gimnazije iz Šentpavla v Labotski dolini. Za duhovno-zgodovinski impulz bo z referatom »Jezik kot temelj sobivanja – Vloga katoliške cerkve na Koroškem pri ohranjanju slovenskega jezika« v četrtek ob 10.15 poskrbel krški škof Jože Marketz.
V petek so na vrsti strokovnjaki in znanstvenice, a tudi župan in poslovodja vrtca. Strokovnjaki bodo spregovorili o pomenu zgodnjega spodbujanja jezika in predstavili ugotovitve sodobnih raziskav o predšolski vzgoji. O dvojezični predšolski vzgoji na občinski ravni bosta govorila Roman Verdel in župan Šentjakoba Gunthram Perdacher. Cel spored: novice.at/skupno2025
