Koncert »Romanca z obalce« v Pliberku

Poseben kulturni užitek so v soboto, 14. maja, doživeli obiskovalci koncerta v kulturnem domu v Pliberku. Pod geslom »Romanca z obalce« so nastopali Mešani pevski zbor Podjuna, Mešani pevski zbor Obalca iz Kopra ter otroški zbor Mlada Podjuna. Otroški zbor je zapel prvič pod taktirko nove zborovodkinje Kristine Kragelj, Mešani pevski zbor Podjuna vodi Anja Kapun. Predsednica društva »Podjuna« je Janja Trap-Kert. Program je vodila moderatorka Sabina Buchwald. Med številnimi obiskovalci so bili pliberški referent za kulturo Marko Trampusch, občinska odbornika Daniel Thaler in Silvo Jernej, predsednik KKD Vogrče Lojz Kerbitz, šmihleski župnik Slavko Thaler in ravnatelj Evropske šole Šmihel Danilo Katz.