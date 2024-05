V soboto, 4. aprila, je vabilo SKD Jepa-Baško jezero v kulturni dom Ledince na koncert pod geslom: »N’mav čriez izaro«. V neposredni bližini kulturnega doma, na Čenjakovem hribu je namreč po izročilu nastala pesem izpod peresa Franca Treiberja, domačina iz Bač, in dala koncertnemu večeru istoimensko geslo.

Večer so oblikovale s strani domačega društva dekliški zbor mladi akzent pod vodstvom Veronike Lesjak, Tamburaški ansambel Loče, ki ga vodi Erika Wrolich, skupina akzent pod vodstvom društvene predsednice Anice Lesjak­Ressmann ter Gledališka šola v režiji Dušana Teropšiča, ki je navdušila s scensko uprizoritvijo N’mav čriez izaro. Posebna gosta večera, ki sta prvič nastopila v Ledincah, sta bila mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi pod vodstvom Paule Schein-Kontschitsch in Sonje Woschitz ter moški zbor Trta iz Žitare vasi s Tomažem Boškinom.

Mladi akzent Foto: Karl Nessmann

V mladostni svežini sta moderirala Anna in Tobias Ressmann.

Navdušena in hvaležna publika v natrpani dvorani je terjala od nastopajočih kar nekaj namečkov. Tako je izzvenel poseben kulturni večer na visoki pevski ravni naročilu in izročilu primerno s skupno pesmijo N’mav črez izaro, ki jo je zapela vsa dvorana ob spremljavi tamburic ter ob domači mavžni in dobri kapljici.