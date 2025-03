Klub koroških Slovencev v Ljubljani: Obiskali so Borovlje in Celovec

Letos nas je pred koncertom gostoljubno sprejel v Borovljah Daniel Wutti, univerzitetni asistent na oddelku za socialno psihologijo, etnopsihoanalizo in psihotravmatologijo univerze v Celovcu, ogledali smo si na kratko vrtec Jaz in ti/Du und Ich, Dvojezično skupnost malčkov (jasli) in položili venec k spomeniku Padlim partizanom (1941–1945) na boroveljskem pokopališču. Boroveljski list (Informacije iz Borovelj, Šmarjete in Sel) dosledno dvojezično aktualno poroča o dogodkih v kraju in okolici.