Kljub manjšemu obisku so podjetniki zadovoljni z letošnjim pliberškim jormakom

Na zadnji dan pliberškega jormaka se tradicionalno zbere veliko domačinov. Celoten jormaški vikend je bil topel, in tudi ta dan ni bil izjema. Kljub temu je kratka popoldanska ploha prinesla nekoliko nižje večerne temperature.

Med obiskovalci sta bila tudi dva vidna avstrijska politika. Zvezni minister za zdravstvo Johannes Rauch in generalna sekretarka Zelenih Olga Voglauer sta obisk izkoristila za predvolilno kampanjo pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Ustavila sta se v šotoru Alpe-Jadran in v Svaveji uti.

Kasneje zvečer se je na sejmu pojavil tudi glavni kandidat socialdemokratov Andreas Babler. Obiskal je več šotorov in se rokoval s številnimi obiskovalci.

Podjetniki so ocenili letošnji jormak kot uspešen, čeprav so opazili manj strank kot prejšnja leta. Kljub temu so poročali, da so posli tekli dobro.