V okvirih protikoronskih predpisov je v soboto, 12. februarja 2022, v obnovljeni dvorani pri Cingelcu na Trati opravilo SPD »Borovlje« svoj občni zbor. Z minuto spoštljivega molka so se navzoči na začetku spomnili v pretekli mandatni dobi preminulih članic, članov in sodelavcev društva, med njimi častnega predsednika Melhijorja Verdela, Ane Jug, preživele nacističnega taborišča Ravensbrück, bratov Hanzija in Pepana Schaschla, oba pregnanca, ter režiserjev Ljerke Belak in Bogomira Verasa.

Predsednik Roman Verdel je v svojem poročilu poudaril, da je pandemija kovid 19 krepko oklestila delovanje društva, ni pa ga ustavila. Kot edino društvo v Borovljah je samo ali v kooperaciji s Theatrom WalTzwerk med pandemijo izvedlo nekaj odmevnih prireditev, na primer film »oder besed«, literarna branja in koncert Melodije sonca in morja. Čas zaukazanega kulturnega mrka je društvo izrabilo za obnovo Cingelčeve dvorane in posodobitev hišne infrastrukture. V tej zvezi je predsednik opomnil na dejstvo, da društvo kot vse ostale slovenske strukture, na primer vrtec Jaz in Ti, skupina malčkov in opoldansko otroško varstvo, od občine Borovlje ne dobiva nobenih podpor, ker da »ni vredno podpor«, kot je lani pred božičem na občinski seji žaljivo izjavil župan Ingo Appé.

Zelo uspešna je bila akcija »Stol«, s katero so zasebniki podprli nakup novih stolov za dvorano. Med načrte prihodnjega delovanja društva sodijo koncerta v spomin Melhijorju Verdelu in petje pod lipo, mladinska igralska skupina, večjezična brošura o Cingelcu, spominsko obeležje za žrtve nacizma ter seveda nemoteno delovanje. Roman Verdel je navzoče obvestil, da je na slovenski kulturni praznik Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in svetu, obiskala Cingelc in ostale slovenske ponudbe v Borovljah.

Tajnik Marjan Verdel je prikazal, da je društvo v pretekli mandatni dobi od leta 2017 in kljub kovidu imelo 52 prireditev, ne vštevši zborovanja, vaje in prireditve, ki so se odvijali pri Cingelcu, kjer je tudi tečaj joge. Društvo uspešno sodeluje z gledališčem Waltzwerk, igralec Maximilian Achatz je bil izvoljen v razširjen odbor.

Iz poročila blagajnika Lenca Kreutza je razvidno, da je društvo v preteklem mandatu sredstva zelo skrbno in preudarjeno vložilo v kulturno delo in obnovo hiše. Predsednik SPZ Gustav Brumnik je društvu čestital za pestro in neu-klonljivo delovanje in kritiziral izredno slabe politične pogoje v občini Borovlje in njen mačehovski odnos do delovanja slovenskih ustanov.

Soglasno je potekala izvolitev odbornic in odbornikov. Za predsednika je bil potrjen Roman Verdel, podpredsednica je Tatjana Kupper, Marjan Verdel je tajnik, nadomešča ga Franc Wakounig, za blagajno sta pristojna Lenc Kreutz in Uši Schellander.