»Gemeinsam sind wir Kultur – Skupaj smo kultura – Together we are culture – Incontri Culturali« se glasi geslo kulturne iniciative KIB Bleiburg/ Pliberk. Letos obhaja 40-letnico. Doslej je priredila 1.019 prireditev ter privabila več kot 190.000 obiskovalk in obiskovalcev. Jutri, 24. junija, (začetek ob 19.00, vstopnina prosta) vabi na jubilejno prireditev.

Prvi zametki so pravzaprav bili že v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je tedanji pliberški kaplan Marko Jernej († 2020) ustanovil mladinski klub FOCUS. Med mladinci, ki so se angažirali v klubu, sta bila tudi Arthur Ottowitz in Philipp »Fipo« Hainz. FOCUS je bil gotovo prvi zametek kulturne iniciative KIB, pripoveduje njen predsednik Arthur Ottowitz v pogovoru za Novice.

Skupine s skoraj vsega sveta

Na prvem festivalu KIB je nastopil tudi Pliberčan Karlheinz Miklin (1946–2019)

Sicer pa se je leta 1983 porodila zamisel o ustanoviti KIB v Gradcu, nato pa se je v Pliberku začelo z glasbo, poudarja zaslužni kulturni menedžer ter odlični glasbenik. »Želeli smo spoznavati glasbo z vsega sveta, v vseh njenih zanimivih oblikah. Hoteli smo biti odprti do drugih narodov in kultur, bili smo radovedni, uživali smo ob glasbi vsega sveta.«

Ne moreš se dovolj načuditi, odkod vse so prišli umetniki na povabilo KIB v Pliberk – od ZDA, Brazilije, Libanona pa do Kube, Južne Afrike ter Velike Britanije. Marsikdo se sprašuje, kako je možno to tudi financirati. Odgovor KIB: »Vse to je možno samo zato, ker se mnogi podporniki aktivno, prostovoljno ter neplačano vključujejo v delovanje KIB. In ker zelo veliko ljudi iz Pliberka ter cele Koroške ter daleč preko nje z veseljem sprejemajo naše ponudbe.« Poleg tega so KIB v veliko finančno podporo tudi izkupički iz znamenitega pliberškega pustnega kabareta, pri katerem –neplačano – sodeluje okoli 80 sotrudnikov.

Čestitke kulturnega referenta

Z leve: skupina Bališ z glasbeniki Rulofom, Markom, pevcem Norbertom, Danijem, Davorinom in Izijem

Jutri, 24. junija, vabi KIB na veliko fešto v šotoru na pliberškem glavnem trgu. Med gratulanti je tudi kulturni referent Marko Trampusch: »Iniciativa KIB je precej doprinesla, da se je Pliberk uveljavil kot mesto kulture.« Nastopale bodo odlične skupine: indijska DHOAD: Gypsies of Rajasthan, štajerska skupina Styrian Klezmore Orchestra in Bališ, »močan glas slovenske narodne skupnosti« (Arthur Ottowitz). Nenazad­nje je KIB, poudarja Ottowitz, »tudi mnogo prispevala, da v pliberški občini ni več napetosti med obema narodnima skupnostima«.