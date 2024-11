Katja Mandl je nasledila Jurija Mandla na čelu društva Kulturni dom Pliberk

Nadaljnji člani odbora so Vladimir Nachbar, Mirjam Rader, Daniel Kaiser, Franz Trap in Damijan Smrečnik. Novi nadzorni odbor sestavljajo Boris Sturm, Vladimir Buchwald in Marko Kordesch. Odhajajoči predsednik Jurij Mandl se je na občnem zboru zahvalil tistim, ki so dolga leta doprinašali k temu, da je kulturni dom uspeval. Povedal je tudi, da je težko napolniti veliko dvorano, kot razloge je omenil spremenjene navade ljudi in veliko število drugih ponudb. »Veseli me, da so se našli mlajši ljudje, ki imajo interes voditi kulturni dom naprej,« je dodal Jurij Mandl. Dolgoletni tajnik Jožko Hudl je v številkah predstavil dimenzije te zelo pomembne kulturne hiše slovenske narodne skupnosti. Od novembra 2021 do danes je bilo v hiši 5287 posameznih dogodkov, od vaj do sestankov in drugih prireditev, prostori kulturnega doma so bili v tej dobi koriščeni 31.430 ur. Blagajnik Vinko Kušej je predstavil bilance in spregovoril o investicijah v preteklih letih. Stari odbor je dobil soglasno razrešnico. Novi upravni odbor je bil na občnem zboru potrjen večinsko, z dvema glasovoma proti. »Slovenska kultura in slovenska beseda bosta imeli v kulturnem domu vedno prvo mesto. Kulturni dom pa bo odprta hiša, vsem kulturnim ustvarjalcem želim veliko energije, kondicije in poguma,« je povedala nova predsednica Katja Mandl.