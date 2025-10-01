Kateri pa je vaš spomin iz otroštva?

Uvodne misli o pomenu predšolskega izobraževanja in zgodnjega učenja jezikov je prispeval Karl Hren, direktor Mohorjeve, moderiral je pravnik Jürgen Pirker. Otvoritvi konference so prisostvovali dijakinje in dijaki Dvojezične trgovske akademije (HAK-TAK), Slovenske gimnazije in Samostanske gimnazije iz Šentpavla v Labotski dolini. Dijakinje in dijaki HAK-TAK so predstavili zanimivo raziskavo o slovenščini v biografijah šolarjev HAK-TAK. Kar za 70 odstotkov vprašanih je slovenščina njihova materinščina, za 11 odstotkov je to nemščina, za 14 odstotkov pa eden od jezikov nekdanje Jugoslavije. Največ, to je 37 odstotkov dijakinj in dijakov, prihaja iz jezikovno mešanih družin, 16 odstotkov pa iz družin slovenske narodne skupnosti, h kateri se tudi sami prištevajo. Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije so nastopili s slovenskimi otroškimi pesmimi in videom z narečno predstavitvijo 7. a. Gostje iz Šentpavla so posneli film o obisku Nove srednje šole Pliberk, kjer so mdr. govorili z bivšo ravnateljico Matejo Messner in prisostvovali pouku slovenščine. Škof Jože Marketz je spregovoril o vse šibkejšem vplivu katoliške cerkve na družbeno življenje na Koroškem in v Avstriji, o pomenu cerkve za ohranjanje slovenskega jezika na Koroškem ter o zadregah in samoumevnosti njegove uporabe.
Na konferenci Skupno sem bila prvič, zanjo sem prvič slišala lansko šolsko leto, ko je našemu razredu profesorica slovenščine Nadja Senoner predlagala udeležbo, s katero smo se strinjali. Nato smo zbrali ideje in prišli. Predstavili smo se s slovenskimi otroškimi pesmimi, pa tudi z videom, v katerem je vsak v svojem narečju povedal, kdo je, od kod prihaja in kaj je njegov najljubši spomin iz otroštva. Starša sta koroška Slovenca iz Roža, sama sem se s slovenskim knjižnim jezikom srečala šele v šoli, sicer pa sem v otroštvu marnvala. Na gimnaziji so moji najljubši predmeti angleščina, italijanščina in komunikacija, rada bi pa študirala medicino.
Odrasla sem v jezikovno mešani družini, v kateri se je oče priučil slovenščine, mama nemščine, pogovorni jezik naše družine pa se je menjaval. Anketo, ki smo jo predstavili na konferenci Skupno, smo preko spleta naredili med vsemi dijakinjami in dijaki naše šole. To anketo sem na kratko predstavila na konferenci, nato pa sta se Amra Mešinović in Marc Lojak posvetila rezultatom. Med njimi je bil zame najbolj presenetljiv visok delež dijakov s slovensko materinščino. Na šoli imam najraje naše novo težišče, to je informacijska in komunikacijska tehnologija, po šoli bi se rada podala v svet gospodarstva in se zaposlila v kakem podjetju.
