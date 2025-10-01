Kateri pa je vaš spomin iz otroštva?

Uvodne misli o pomenu predšolskega izobraževanja in zgodnjega učenja jezikov je prispeval Karl Hren, direktor Mohorjeve, moderiral je pravnik Jürgen Pirker. Otvoritvi konference so prisostvovali dijakinje in dijaki Dvojezične trgovske akademije (HAK-TAK), Slovenske gimnazije in Samostanske gimnazije iz Šentpavla v Labotski dolini. Dijakinje in dijaki HAK-TAK so predstavili zanimivo raziskavo o slovenščini v biografijah šolarjev HAK-TAK. Kar za 70 odstotkov vprašanih je slovenščina njihova materinščina, za 11 odstotkov je to nemščina, za 14 odstotkov pa eden od jezikov nekdanje Jugoslavije. Največ, to je 37 odstotkov dijakinj in dijakov, prihaja iz jezikovno mešanih družin, 16 odstotkov pa iz družin slovenske narodne skupnosti, h kateri se tudi sami prištevajo. Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije so nastopili s slovenskimi otroškimi pesmimi in videom z narečno predstavitvijo 7. a. Gostje iz Šentpavla so posneli film o obisku Nove srednje šole Pliberk, kjer so mdr. govorili z bivšo ravnateljico Matejo Messner in prisostvovali pouku slovenščine. Škof Jože Marketz je spregovoril o vse šibkejšem vplivu katoliške cerkve na družbeno življenje na Koroškem in v Avstriji, o pomenu cerkve za ohranjanje slovenskega jezika na Koroškem ter o zadregah in samoumevnosti njegove uporabe.