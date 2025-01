Kaj načrtujejo društva v letu 2025 in kako ocenjujejo položaj slovenščine?: Prvi del

1.) Naslednje leto kot društvo KSŠŠG načrtujemo več projektov, med katerimi so vsakoletni festival Slovenski dnevi, povratek študentskega časopisa Informator (dve do tri izdaje na leto), in si želimo bolj pogostega sodelovanja in skupnih prireditev z drugimi klubi na Koroškem in na Dunaju. Bolj konkretne in nove ideje ter projekte pričakujemo tudi z novim sestavom odbora, v upanju, da se našemu klubu pridružijo novi študentje in študentke z enakim zagonom in idejami. Zaenkrat nameravamo največ pozornosti oz. energije posvetiti naši stalnici – Slovenskim dnevom. Tudi v prihodnjem letu je festival načrtovan kot večdnevni dogodek z glasbo, gledališkimi predstavami in drugimi kulturnimi dejavnostmi. Kljub temu smo odprti za morebitne nove ideje v prihajajočem letu.