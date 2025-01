Kaj načrtujejo društva v letu 2025 in kako ocenjujejo položaj slovenščine?: Drugi del

1.) Z ženskim pevskim zborom Kočna, ki ga vodi Kristina Kragelj, bomo nastopile na Slovenskem kulturnem prazniku 26. januarja v Tinjah. Imeli bomo pustno prireditev. Stalnica je predstavitev domačink in domačinov, ki ustvarjajo na literarnem in filmskem področju. Konec junija bo ženski pevski zbor spet imel koncert z gostujočimi ženskimi pevskimi zbori. Od 13. do 19. julija pa bo v Svečah potekal 43. slikarski teden. Ustvarjale bodo umetnice in umetniki iz Avstrije, Italije in Slovenije. Dodatno bomo ponudili ustvarjalne delavnice za odrasle in otroke ter družabne prireditve. Slikarski teden je naša največja prireditev. Je zelo odmevna in pritegne najrazličnejše ljudi od blizu in daleč.